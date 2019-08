Markizácka moderátorka odvážna ako nikdy predtým: Ukázala holé prsia... Fúúú, tá je ale sexi!

Raperka Sharlota je síce v susednom Česku hviezdou, no Slovákom príliš známa nebola. Teda až do poslednej série The Voice Česko Slovensko, kde sa po boku Matuša Krnčoka ujala moderovania zákulisia tejto populárnej šou. Blondínka sa vtedy dostala do povedomia širšej verejnosti a ukázala, že s mikrofónom v ruke jej to ide v rámci hudby aj rečového prejavu v televízii.

Zaujímavá bola však najmä svojím vzhľadom. Okrem potetovaného tela ukázala aj niekoľko extravagantných účesov a outfitov. Každému je zrejme nad slnko jasné, že umelkyňa nepatrí do kategórie konzervatívnych osobností. 22-ročná raperka najnovšie svoje hranice posunula opäť o čosi ďalej.

Na Instagrame sa objavila fotografia, kde Shralota pózuje nahá. Do kamery nastavila obnažené prsia a jediné, čo ich zakrýva, sú nalepovacie kamienky. Tie však absolútne nebránia tomu, aby sa fanúšikovia, najmä tí mužského pohlavia, pokochali kontúrami jej ženských predností. Treba však dodať, že snímka naozaj nepôsobí nijako vulgárne a z príspevku je zrejmé, že fotenie vzniklo ako pracovná spolupráca s konkrétnou značkou. Ale veru... aj tak je na čo pozerať!