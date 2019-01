Hviezda Ordinácie nadobro končí kariéru: Vážne zdravotné problémy!

Ešte nedávno sa Ladislav Potměšil nezaobišiel bez chodítka, no dnes je situácia oveľa lepšia. V priebehu iba niekoľkých mesiacov absolvoval tri operácie chrbtice a lekári mu museli odstrániť časť jedného stavca, inak by hercovi hrozilo ochrnutie. Ako to už pri podobných operáciách býva, nikto naisto nevedel zaručiť, či bude nakoniec schopný postaviť sa na vlastné nohy. Legendárny major Majsner sa však nevzdal a dobré výsledky sa napokon dostavili.

Herec v tomto boji síce vyhral, no situáciu neberie na ľahkú váhu. Rozhodol sa preto z filmového sveta stiahnuť a svoju kariéru ukončil. Dôvodom bolo práve to, že Potměšil sa potrebuje po operáciách šetriť. „Zmieril sa s tým celkom dobre. Manžel s titánom v chrbte chodí a to je to najdôležitejšie," prezradila pre český portál AHA! Potměšilova manželka Jaroslava Brousková (68).

Lekári mu síce vyslovene nezakázali pracovať... „Dôrazne mu odporučili, aby sa šetril. A čo si budeme hovoriť, v herectve sa nedá šetriť. Chrbát manželovi nedovolí hrať. Je rád, že je rád," povedala manželka hereckej legendy. S bedrovým kĺbom mal pritom Potměšil problémy už roky a popri hraní si neraz spôsobil nejaký úraz, čo situáciu postupne zhoršovalo, a napokon vyústilo do vážnych problémov.

S ukončením kariéry sa obľúbený farár zo šou Kutyil s.r.o. taktiež stiahol z očí verejnosti. S médiami zatiaľ hovoriť odmieta a všetky sily vkladá do dlhodobej rekonvalescencie. Držíme palce!