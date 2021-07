Poručík Hrubec o zosnulom majorovi Maisnerovi (†75): Obrovská nespravodlivosť… Veci zobral do vlastných rúk!

PRAHA - Informácia o smrti známeho českého herca Ladislava Potměšila (†75) šokovala nielen verejnosť, ale aj mnohých jeho blízkych. Ku skonu legendárneho majora Maisnera sa vyjadril aj jeho kolega z trilógie Byl jednou jeden polda, herec Jaroslav Sypal (62). Filmový poručík Hrubec priznal, že voči zosnulému kolegovi cíti obrovskú nespravodlivosť. Veci preto zobral do vlastných rúk!

Ladislav Potměšil si za roky svojej kariéry zahral v nespočetnom množstve seriálov a filmov. Verejnosť ho však stále bude vnímať najmä ako legendárneho majora Maisnera z trilógie Byl jednou jeden polda. Práve tam si herec zahral po boku o 13 rokov mladšieho kolegu Jaroslava Sypala, ktorého informácia o strate blízkeho priateľa veľmi zasiahla.

„Nemôžem sa z tej šialenej správy spamätať. Volali mi, že umrel legendárny major Maisner - Láďa Potměšil. Úžasný herec, nabitý energiou. A tiež kamarát...“ vyjadril sa k úmrtiu kolegu z legendárnej trológie filmový poručík Hrubec. Ten aj 22 rokov po natočení poslednej časti obľúbenej komédie cíti veľkú nespravodlivosť. A to práve voči hercovi Ladislavovi Potměšilovi.

Zdroj: Tv Nova

„Som dodnes presvedčený, že mal za svoj herecký výkon v Poldoch dostať Českého leva. Ale komikom sa u nás také ceny neudeľujú. Zato hereckí lovci zaujímavých úloh, ktorí ‚excelujú‘ v psychologických drámach, ktoré väčšinou končia vo filmovej priekope - majú hody,“ vyjadril sa vyčítavo Jaroslav Sypal.

Rozhodol sa preto zobrať veci do vlastných rúk. „Keď to neurobili vševediaci kritici, tak ti toho Českého leva udeľujem ja! Láďo, ďakujem za všetko! Nech sú tam hore na teba dobrí. Zaslúžiš si to,“ odkázal kolegovi do neba poručík Hrubec. A s jeho slovami bude určite súhlasiť aj mnoho fanúšikov trilógie Byl jednou jeden polda.

Zdroj: Tv Nova

