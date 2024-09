Major Maisner jedol muchy a bavil svet! Pre chorobu prišiel o časť chrbtice a hlas

(Zdroj: Tv Nova)

Ladislav Potměšil (†75) nebol z tých fešáckych šťastlivcov, ktorí sú od začiatku kariéry predurčení pre roly prvých milovníkov. O to viac sa usiloval o zapamätateľný herecký výkon. Nikdy mu však nechýbala povestná človečina, láskavý i britký humor.

Narodil sa 2. septembra 1945 v Prahe, vyrástol na Žižkove. Od detstva vďaka melodickému hlasu spieval v mnohých speváckych súboroch, napríklad v karlínskom Dome pionierov a mládeže. Tam si ho všimli ľudia z divadla E. F. Buriana. V trinástich rokoch dostal prvú veľkú úlohu v hre Zmŕtvychvstanie dedka Kolomana a potom už hral vo filme a na pódiách divadiel. K herectvu mu dopomohol jeho otec, ktorý bol veľkým milovníkom divadla. V roku 1969 ukončil Ladislav štúdium na DAMU, kde bola jeho spolužiačkou Daniela Kolářová (77) a Hana Maciuchová (†75). Nemal školu veľmi v láske, takže od druhého ročníka začal s radosťou hosťovať v Realistickom divadle. Pri štúdiu na DAMU sa zoznámil so svojou prvou manželkou Jaroslavou Pokornou (78), s ktorou mal dcéru Marii (58), dnes známu ako bábkoherečku. Okrem Marie mal z druhého manželstva s Jaroslavou Brouskovou (74) zo slávnej hereckej rodiny dvoch synov Ladislava (50) a Jana (46), tiež herca. Ten mal pred rokmi autonehodu, ktorá ho pripútala na vozík, no Honza podporovaný otcom sa nevzdal a hrá dodnes.

Posledným pôsobiskom Ladislava Potměšila bolo Divadlo Na Vinohradoch. Hlavnú a nezabudnuteľnú úlohu svojho života vytvoril v trilógii režiséra Jaroslava Soukupa Byl jednou jeden polda (1995 - 1999). Na začiatku prvého dielu filmu sleduje major Václav Maisner (Ladislav Potměšil) prvý diel slávnej paródie Policajná akadémia (1984). Neskôr si púšťa aj ďalšie diely. Niekoľkokrát vyhlási, že má všetkých sedem dielov, ktoré si púšťa stále dookola a inšpiruje sa nimi. Pozoruhodnosťou tejto trilógie je, že major Maisner v poslednom dieli trilógie zhltne dohromady štyri muchy.

Na konte mal vyše sto filmových a televíznych rol. Pamätáme si ho zo snímkov Partie krásného dragouna, Smrt krásných srnců (kde hral s nedávno tragicky zosnulým Karlom Heřmánkom) a Kamarát do deště. V jednej z rozprávok, ktoré nakrúcal, bol úplne zamaskovaný a zle to znášal, hoci inak filmovačky miloval. „Nepríjemná spomienka na natáčanie je, že som mal na sebe asi pätnásťkilový kostým, na hlave parochňu, nalepené fúzy, na hlave korunu a boli hrozné horúčavy. Fúzy sa stále odlepovali a kostým som ihneď prepotil, ale inak to bola sranda,“ komentoval. Zahral si aj otca hlavného hrdinu v snímkach Discopříbeh a Discopříbeh 2, úspešne účinkoval v sitcome Hospoda a v seriáloch Zdivočelá země a Ordinace v ružové zahradě. Naposledy sme ho na českej televíznej obrazovke mohli vidieť v roku 2017 vďaka komediálnemu seriálu Prístav.

Hoci bol rozdávačom dobrej nálady, sám prežil posledné roky života v bolestiach. Rakovina mu napadla kosti, metastázovala do stavcov a dovtedy veľmi aktívny herec musel stráviť dlhý čas na lôžku. Za jeden rok absolvoval štyri operácie, pri jednej z nich mu vyňali rakovinou zničený stavec. Potom sa pohyboval už len s ťažkosťami, s pomocou chodúľky. Čo znášal najhoršie, to bola po chemoterapiách a ožarovaní strata jeho podmanivého hlasu. Filmový major Maisner a otec z Discopríbehu zomrel po dlhej chorobe 12. júla 2021. Želal si len skromnú rozlúčku v kaplnke svätého Václava na pražskom Vinohradskom cintoríne, kde je pochovaný aj prezident Václav Havel (†75). Vdove Jaroslave Brouskovej boli na rozlúčke oporou obaja synovia Jan a Ladislav a jej brat Otakar Brousek (67). Z hereckých kolegov dorazili najmä Ladislavovi kamaráti Ota Jirák (75) a Jiří Klem (80). „Poznali sme sa od čias štúdií,“ spomínal Klem. „Keď už bol Láďa vážne chorý, často sme si volali. Potom už nemohol hovoriť, tak nám jeho žena Jaja robila tlmočníka," uzavrel smutne. Ladislav Potměšil, ktorý by dnes oslávil 79. narodeniny, mal okrem troch vydarených detí aj dve rozkošné vnučky Žofinku a Emu. Už sa im však nestihol venovať toľko, koľko by si bol želal ako správny deduško.

