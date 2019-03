Rozídená komička Evelyn priznala: Bola som na zoznamke, ale... Takto to dopadlo!

BRATISLAVA - Do kín konečne dorazila romantická česká komédia LOVEnie, v ktorej si slovenská komička Eva Evelyn Kramerová (28) zahrala jednu z hlavných postáv. Jej postava sa snaží kamarátke pomôcť zorientovať sa vo vodách internetových zoznamiek a sama sa v nich vyzná. Aké skúsenosti má však so zoznamkou herečka v skutočnosti?

Zoznamka je pre niekoho neprípustná možnosť, pre iného rozptýlenie a niekto to berie ako cestu k nájdeniu si životného partnera. V najnovšej českej komédii LOVEnie hrá Evelyn doslova expertku na zoznamovanie cez internet, pričom každý mesiac sa pri nej objavuje nový chlap. Nahovorila na to dokonca aj svoju kamarátku vo filme.

Nás však zaujímalo, aký názor má komička, ktorej sa v lete skončil dlhoročný vzťah, na podobný štýl zoznamovania sa v reálnom živote. Verí tomu, že životný partner sa dá nájsť aj cez internet?prezradila nám Evelyn.

Hoci sa jej pravú lásku cez internet nájsť nepodarilo, na zoznamke predsa len istý čas figurovala. „Bola som tam iba preto, že som o tom písala článok, bola som tam iba chvíľku. Ja som to aj hovorila veľakrát, že pre mňa je dôležité, keď niekoho vidím, že mhm, ľúbi sa mi," odhalila blondínka.

Internetové vody plné lovcov žien a lásky či sexuchtivých „samičiek" si síce vyskúšala, no nie je to nič pre ňu. Uvedomuje si, že osobná skúsenosť je viac ako písmenkovanie si cez chat. „Fotka je klamlivá a viem to preto, že aj ja dávam klamlivé fotky. Zrazu niekoho vidíš a ehm. Nehovorím, že v kráse, ale v takom vyžarovaní," tvrdí herečka. Pre ňu je jednoducho dôležitá charizma človeka a tú cez fotografie či internet nemá šancu vidieť. Viac o Evelyninom pohľade na lásku aj o filme sa dozviete v našom videorozhovore vyššie.

Evelyn je jednou z hlavných postáv českej komédie LOVEnie. Zdroj: Jan Zemiar