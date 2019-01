Netradičná výchova v rodine Juraja Loja: TAKTO fungujú s tromi deťmi!

Juraj Loj si zahral v očakávanej slovenskej mysterióznej minisérii Trhlina, ktorá do kín príde už koncom januára. Herec si v ňom strihol úlohu spisovateľa, ktorý si vypočuje bizarný, no údajne pravdivý príbeh záhadných zmiznutí ľudí v pohorí Tribeč. Ako nám priznal, tento žáner je mu veľmi blízky a aj on sám uprednostňuje mysteriózne príbehy. Pravý americký šťastný "happy end" mu ale vraj veľmi nepasuje.

Naopak, hercovo súkromie by sa určite šťastným nazvať dalo. So svojou krásnou partnerkou, herečkou Zuzanou Kanócz (38), tvorí pár už dvanásť rokov a zdá sa, že im to spolu skutočne klape. Navyše, iba pred pár mesiacmi sa ich rodinka rozrástla, keď herečka porodila ich tretie dieťa. K Synovi Lucasovi a dcérke Izabelle tak pribudla malá Leyla.

Sympatický herec si veľkú rodinu pochvaľuje a z toho, či tri deti zvládnu, strach nemá. „Je to o hodnotách, ako si to človek nastaví, ako je on nastavený. Nehovorím, že každý deň je ružový, ale snažíme sa nejako chápať a rešpektovať jeden druhého... tretieho, štvrtého, piateho..." prezradil s úsmevom.

Trúfajú si teda do budúcna aj na štvrtého potomka? „My sme neplánovali ani prvé, ani druhé, ani tretie. To deti si vyberajú rodičov, o tom sme presvedčení," priznáva Juraj, no jedným dychom dodáva, že by radi skončili práve pri čísle tri. „Je to veľká zodpovednosť, vychovať tri deti, aj ich zabezpečiť, aj im dať to, čo chceme. A myslím si, že tri už stačia."

Zdroj: Instagram Z.K.

Ak sa chcete dozvedieť, akú metódu výchovy zvolil herecký pár a prečo sa tešia na leto, pozrite si videorozhovor s Jurajom Lojom vyššie v článku.