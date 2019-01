Ťažká puberta Hasprovej: Z tohto mala obrovské komplexy!

Katarínu Hasprovú môže verejnosť vídať najmä v muzikáloch. Tentoraz sa však objavila v televízii. Do svojej relácie Všetko, čo mám rád na JOJke, si ju pozvali Ondrej Kandráč a Štefan Skrúcaný. Garde jej robil moderátor Oliver Andrásy.

Katarína Hasprová a Oliver Andrásy boli hosťami Števa Skrúcaného a Ondreja Kandráča. Zdroj: TV JOJ

Práve v tomto programe hostia spomínajú na svoju mladosť, detstvo, vtipné aj ťažké momenty. Keďže je Hasprová herečka, jej mama tiež a otec bol režisér, pýtali sa jej, či ju otec podporoval v období puberty. „Ty si mala otca režiséra, určite ťa v tých začiatkoch podržal, či?" opýtal sa Števo.

Na to tmavovláska reagoval tým, že to nebolo tak vždy a otec bol na ňu aj poriadne prísny. Keď vraj chodila na diskotéky a prišla o tretej ráno a zakrádala sa cez bráničku, radšej mu povedala, že prišla po polnoci. Zaspomínala si aj na to, ako ju pustili na koncert Depeche Mode do Prahy. Domov sa vrátila až o dva dni a otec bol tak nahnevaný, že s ním nesmela obedovať pri jednom stole.

Hasprová prezradila, z čoho mala v puberte komplexy. Zdroj: TV JOJ

„A potom ma veľmi podržal, keď sme robili na pedagogickej škole, tak sme robili takú rozprávku, Šípková Ruženka pre detičky. No a môj tatino robil aj záznamy divadelných predstavení, tak prišiel urobiť aj záznam tohto nášho predstavenia. A ja som tam hrala takú tú zlú vešticu. V tej dobe som bola strašne hanblivá, puberta, vadilo mi, že mamičku poznajú, vadilo mi, že mi prsia rástli. Proste všetko som to tak najradšej chcela schovať. No a potom, keď to tatino natočil, skončilo to, tak hovorí, že bola si najhoršia," spomína na svoju ťažkú pubertu s komplexmi herečka.