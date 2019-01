Krásna moderátorka a známy Slovák priznali vzťah: Poznáme detaily!

BRATISLAVA - Len včera sme čitateľov Topiek informovali o tom, že v slovenskom šoubiznise vznikol ďalší nový pár. Zaiskrilo to medzi moderátorkou Fashion TV Erikou Bugárovou a Matejom Zrebným, ktorý je verejnosti známy najmä vďaka svojim videám na Youtube. Dvojica sa najnovšie rozhodla, že nebude zapierať a prehovorila o svojom vzťahu.

Zaľúbenci sa zoznámili na Fashion sparkling charity night. Tú organizuje práve šéfka spomínanej Fashion TV – Gabika Drobová. Matej na exkluzívny galavečer pozval speváčku Ronie, ktorá je Erikina kamarátka a dvojicu zoznámila. Odvtedy boli v kontakte a napokon medzi nimi preskočila iskra.

Eriku s Matejom zoznámila speváčka Ronie, ktorú si Zrebný priviedol na galavečer ako partnerku.

Erika Bugárová počas Fashion sparkling charity night ešte ani netušila, že spoznala svojho budúceho partnera. Zdroj: Jan Zemiar

Ako sme už spomínali, keď sme o ich vzťahu informovali, ich kamarátsky vzťah sa prehĺbil do niečoho vážnejšieho približne pred mesiacom. „Náš vzťah je v začiatkoch. Sme spolu len mesiac. Tešíme sa jeden z druhého a uvidíme, čo nám budúcnosť prinesie,“ znelo ich diplomatické vyjadrenie, keď sme sa zaujímali, ako to medzi nimi vyzerá.

To, že ich zoznámenie naberie v priebehu niekoľkých týždňov na obrátkach, neočakávali, dokonca ani nehľadali žiadny vzťah. Osud to však zariadili p svojom a dnes je z nich pár. „Prišlo to veľmi nečakane. Ale veď neočakávané veci sú vždy tie najlepšie,“ dodali zaľúbenci na záver.