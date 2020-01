Na TENTO Silvester sexi moderátorka a jej priateľ nikdy nezabudnú: Na originálnu otázku odpovedala áno!

Krásna moderátorka a bývalá finalistka Miss Slovensko Erika Bugárová (24) a jej priateľ Matej Zrebný (26) tvoria spolu šťastný pár už rok. A hoci sa poznali už predtým, oficiálny pár tvoria až od Silvestra 2018. Práve na prelome starého roka s novým dostala moderátorka "originálnu" otázku, ktorá roztopila jej srdce.

Erika Bugárová a Matej Zrebný oslávili svoje prvé výročie. Zdroj: Instagram E.B.

„Pred polnocou sme išli na bratislavský hrad a celé to tam bolo také, že ľudia boli v párikoch, už sa to blížilo, potom vypukol samotný ohňostroj a on vtedy prišiel tak veľmi milo, že: Budeme spolu chodiť?" spomína si Erika na návrh, ktorý ju zastihol nepripravenú. Keďže však boli city vzájomné, kráska privolila a už celý rok si tak dvojica užíva spoločné chvíle. Ktorý Silvester Erika nestihla osláviť a čo s Matejom plánujú na ten budúci, prezradila vo video rozhovore.