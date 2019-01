Mrazivé slová markizáka Prša: Otvorene o tom, čo predchádzalo porážke... Takto si pamätá osudnú chvíľu!

BRATISLAVA - Začiatkom septembra 2017 sa na verejnosť dostala šokujúca správa o zdravotnom stave markizáka Borisa Prša (34). Vysoké pracovné tempo jedného z najlepších televíznych redaktorov si vyžiadalo svoju daň - skolaboval počas práce. Sanitka ho okamžite previezla do nemocnice, kde mu diagnostikovali krvácanie do mozgu. Po roku a pol prehovoril o tom, čo porážke predchádzalo... A takto si pamätá osudnú chvíľu.

Boris Pršo neraz presvedčil o tom, že patrí k najlepším slovenským televíznym redaktorom. Pozornosť pútal najmä rozhovormi so svetovými celebritami, no pracoval aj za televíznymi kamerami. V období, ktoré sa mu stalo osudné, mal pracovať ako šéfdramaturg projektu Let's Dance, ktorý sa na televízne obrazovky vracal po dlhých rokoch.

Práve vysoké pracovné tempo sa markizákovi stalo osudným. Počas generálky prvého kola totiž redaktor skolaboval a lekári šokujúco diagnostikovali krvácanie do mozgu. Po roku a pol sa známy Slovák k osudným chvíľam vrátil. Vo svojom blogu otvorene porozprával aj o tom, čo predchádzalo kolapsu.

„Pár posledných dní pred porážkou bolo náročných. Nebudem na nikoho nič zvaľovať. Môžem si za to sám. Stačilo povedať nie a bolo by to v pohode. Oddýchol by som si a bolo by to. Ale povedzte si to v stave, keď makáte a nič iné neviete. Žiaľ, neurobil som to a dopadlo to tak, ako dopadlo,“ napísal Pršo.

Varovným signálom pred porážkou bolo časté krvácanie z nosa - to mu však paradoxne zachránilo život. „Či ma bolela hlava, si nepamätám. Jediné, čo viem, je, že mi tiekla krv z nosa. Dokonca niekoľkokrát za deň. A spätne musím povedať, že chvalabohu za to, že tiekla. Vďaka nej sa vraj uvoľňovalo napätie a nedopadol som ešte horšie. Takže ďakujem,“ napísal Pršo.

„Môj posledný deň si pamätám, akoby to nebolo pred viac ako rokom, ale dnes. Ráno som prišiel do Incheby, naraňajkoval som sa a šiel doladiť detaily ďalšieho dňa. Dňa, keď začínalo Let's Dance. Prišiel som medzi produkčných a prišlo mi zle,“ opísal osudný moment Boris. V tej chvíli si sadol na pohovku a...

„Začal som vracať. Monika, jedna z produkčných, zavolala pohotovosť a jediné, čo som ešte stihol urobiť, bolo, že som odblokoval svoj telefón, aby Monika mohla zavolať mojej mame. Spätne si pamätám ešte jednu vec - že do produkcie vstúpil Fero Mikloško a ak ma pamäť neklame, okamžite ho vyhodili. A bolo to,“ opísal. Potom už prišla sanitka, v ktorej mu pichli injekciu a na viac si nepamätá.

Podľa vlastných slov by sa Pršo rád postupne vrátil do Bratislavy a do pracovného kolotoča. My mu budeme držať palce.