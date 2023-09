ŠOKUJÚCE slová Borisa Prša 6 rokov po porážke: TO NAJLEPŠIE, čo sa mi mohlo stať!

Boris Pršo sa pred 6 rokmi druhýkrát narodil. (Zdroj: Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Dnes uplynulo presne 6 rokov od momentu, kedy sa markizáckemu redaktorovi Borisovi Pršovi (40) zmenil život od základov. Postihla ho mŕtvica a mohol prísť o život, no zabojoval a dnes dokonca opäť pracuje v televízii. A svojimi slovami doslova šokuje - hovorí, že to bolo to najlepšie, čo sa mu mohlo stať!

Bola práve generálka markizáckej šou Let's Dance, keď Boris Pršo skolaboval. Sanitka ho okamžite previezla do nemocnice, kde mu diagnostikovali krvácanie do mozgu. V kalendári bolo 2. septembra 2017 - dnes uplynulo presne 6 rokov. A redaktor, ktorý zabojoval a dnes opäť naplno zarezáva v televízii, si ťažké životné obdobie pripomenul.

„Dnes je to presne 6 rokov od mojej porážky. Šialené - už 6 rokov. Ide to neuveriteľne rýchlo. A o chvíľu tu máme opäť koniec roka. Nechcem byť patetický, len trošku osobný. Ja už každý jeden deň tu považujem za dar navyše a snažím si ho tu užiť,“ začal Pršo a potom pokračoval slovami, ktoré mnohých šokujú: „Nech to znie akokoľvek zvláštne, ja porážku považujem za to najlepšie, čo sa mi mohlo stať.“

„Upokojilo ma to, vrátilo, na chvíľku spomalilo. Som za to vďačný. Upratal som si v živote ľudí - stretávam sa len s tými, ktorí stoja za to. Ostatných som eliminoval. Nechcú sa stretnúť, nepotrebujem ich. A keď o ničo stojím, alebo chcem - poviem to hneď. Netreba strácať čas. Verte mi. Nemusí sa vám to už podariť,“ napísal na sociálnej sieti Instagram Pršo.

„Mojich 6 rokov ubehlo rýchlo a dúfam, že ďalšie roky mám pred sebou. V skvelej spoločnosti vás. Ďakujem vám za veľa. A najmä mojej skvelej rodine. Bez nich by nestálo za to žiť. Ľúbim vás,“ dodal bojovník. Prajeme mu veľa zdravia!