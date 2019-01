Šokujúce priznanie: Nový priateľ Moniky Bagárovej natočil gay porno!

Video vzniklo pred šiestimi rokmi, keď mal úspešný MMA zápasník ešte len dvadsaťdva, a malo byť určené pre homosexuálne orientovaných mužov. Viac ako 26-minútový záznam najskôr zobrazuje, ako Muradov trénuje box. Neskôr však odhodí boxerské rukavice a trenírky a video naberie na obrátkach. Po zvyšok času sa na ňom zápasník uspokojuje s pohľadom upreným priamo do kamery. Svalovec však na svoju minulosť hrdý nie je a k tomuto zúfalému kroku ho pravdepodobne donútili vtedajšie životné pomery.

Nelichotiným videom si však športovec narobil problémy nielen v súkromí, ale ohrozil aj svoju profesionálnu kariéru, kde za podobné prešľapy hrozí nekompromisné vylúčenie. Mnohí by si pomysleli, že po prevalení bude láske medzi speváčkou a zápasníkom koniec, no Monika sa postavila k celej záležitosti s chladnou hlavou a stojí za svojím partnerom. „Myslím, že život je jedna veľká skúška a je len na nás, aký postoj k veciam zaujmeme. Ďakujem svojim rodičom, že ma vychovali tak, aby som bola k ľuďom láskavá, vedela odpúšťať a bola dobrým človekom. Je krásne milovať, byť milovaný a rešpektovať minulosť a tešiť sa na spoločnú budúcnosť. MY CHAMP, MY LOVE, MY HEART," vyjadrila sa speváčka na sociálnej sieti a jasne tak dala na javo svoj postoj k celej záležitosti.

Podobný škandál by pritom neustála každá žena a tak to vyzerá, že česká kráska to so svojou láskou myslí naozaj vážne.