Nová kráska po boku feši markizáka: Touto nahradil Havranovú?!

Nová kráska po boku feši markizáka!

Zdroj: pixabay.com

TATRANSKÁ LOMNICA - Zdá sa, že aj on sa už pohol ďalej. Minulý rok fanúšikov tanečnej šou Let's dance prekvapila informácia, že najväčšieho fešáka spomedzi tanečníkov sa podarilo zbaliť Mary Havranovej (24) - dnes už Bartalos. Ich románik trval len pár mesiacov a ich cesty sa rozišli. Herečka sa medzi tým stihla vydať a dnes už čaká prvé dieťatko. No a vyzerá to tak, že polovičku si našiel už aj jej ex Lukáš Hojdan!