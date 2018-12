Kollárova údajná milenka je zadaná: TOTO je moderátorkin partner... Plánuje s ním rodinu!

Exotická kráska sa najskôr zviditeľnila vďaka svojmu priateľstvu so slovenským multioteckom, neskôr si uchmatla post moderátorky Fashion TV. Pokúsila sa tiež zabojovať o korunku Miss Slovensko, no úspech našla práve v spomínanej televízii, a dnes je z nej už ostrieľaná moderátorka a modelka. A ako vidieť, veľmi sa jej darí aj v súkromí - na sociálnej sieti sa totiž pochválila svojim priateľom Mirom.

Zdroj: Instagram M.J.

Aj keď je táto dvojica spolu už pár rokov, vyzerajú ako čerstvo zamilovaní a stále im to klape. Krásna moderátorka síce pred pár dňani oslávila iba dvadsaťdva rokov no zdá sa, že čo sa týka jej vzťahu s priateľom, má v tom jasno. Správy o tehotenstve jej dobrej priateľky a kolegyne Jasminy Alagič ju totiž nenechali chladnou a mladučká brunetka sa nechala počuť, že aj ona by si už trúfla na potomka.

Ku svojej gratulácii pripísala veľavravný odkaz. „P.S:. Presvedč svojho /môjho frajera a môžeme spolu kočíkovať, hmm" Odkaz bol síce mierený Jasmine, no venovala ho práve svojmu priateľovi Mirovi.

Zdroj: Instagram J.A. ​

Žeby nás čoskoro čakala ďalšia radostná správa?