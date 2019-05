Slovenská moderátorka vytočila moslimov počas ramadánu: Dostala po papuli!

Poriadne zostra sa začala dovolenka pre moderátorku módnej televízie, ktorá sa ešte v sobotu bujaro zabávala na svadbe svojej kolegyne Jasminy a rapera Rytmusa. Krátko na to však spoločne s kamarátkou odleteli za oddychom do Maroka. Kráska už vďaka svojej práci precestovala nejednu krajinu a spoznala mnohé kultúry. Maroko ju však, zdá sa, prekvapilo.

Nepríjemná skúsenosť sa cestovateľkám naskytla po tom, ako sa spoločne vyparádili a vybrali sa do centra Marakešu. Asi ale pozabudli na to, že v krajine platia pre ženy prísne pravidlá, a to najmä počas ramadánu. A i keď niektoré z moslimských krajín sa v rámci cestovného ruchu snažia turistom predsa len trocha prispôsobiť, nie vždy to musí tak byť. A tak sa kamarátky dostali do poriadne nepríjemnej situácie.

„Nie je to sranda, treba rešpektovať krajinu, v ktorej sa nachádzate, a my sme to, bohužiaľ, neodhadli," sype si popol na hlavu obvykle vždy dobre naladená a bezstarostná moderátorka a opisuje nepríjemný zážitok, ktorý obom dievčatám už navždy zostane zapísaný v pamäti. „Dostala som po papuli," posťažovala sa moderátorka prostredníctvom krátkeho videa na sociálnej sieti. „Vybrali sme sa do starého mesta v šatách. Je to, samozrejme, absolútne naša chyba. Ale mali sme tú smolu, že sme natrafili na pána, ktorému sa tento náš outfit nepáčil. Jemne mi tak strelil," prezradila Dominika.

I keď pre mnohé iné národnosti je fyzický útok na ženu na verejnosti neakceptovateľný, brunetka v tomto prípade mohla dopadnúť aj horšie. Zákony v moslimských krajinách sú naozaj prísne a za niektoré u nás bežné situácie či správanie si môžete poriadne zavariť, či dokonca vás môžu zadržať.

Ducová sa po incidente vrátila do hotela a šaty vymenila za poriadne zahaľujúce kúsky, bez ktorých už na ulicu vyjsť neplánuje. „Pre všetky ženy, ktoré sa chystáte sem, naozaj rešpektujte pravidlá obliekania a dávajte si pozor. Je to nádherné, ale zároveň aj trošku nebezpečné," vystríha ostatné turistky Dominika.