Kráska z markizáckej Tváre vo vysokom štádiu tehotenstva: Úplne NAHÁ foto!

Krásna tanečnica svoje tehotenstvo mapuje na sociálnej sieti a pravidelne ukazuje aj svoje rastúce bruško. Najnovšou fotkou sa pochválila len včera, a tentokrát fanúšikom ukázala omnoho viac. Monika na zábere pózuje pred oknom, úplne nahá, len s úsmevom na tvári a prsia si zakrýva rukami.

Fotka vznikla u zaľúbencov doma a jej autorom je sám Rakby. „Dobré ránko, mladý pánko, ukážem ti, čo je na pozemskom živote to najkrajšie a je to zadarmo. Poď už sem," vyzýva s láskou Monika synčeka a veru, pôrod by podľa jej slov mal prísť už v najbližších dňoch.

Zdroj: Instagram M.S.

Nejde však o žiadnu nevkusnú nahotu, ale o decentný akt a treba povedať, že budúcej mamičke to naozaj pristane. Okrem krásneho bruška, akoby sa tehotenstvo na Monikinom tele vôbec nepodpísalo. Za to pravdepodobne môže vďačiť hlavne tancu, ktorý miluje. Tomu sa dokonca venovala až do siedmeho mesiaca, no neskôr už musela z tempa poľaviť.

Zdroj: Instagram M.S.

Tanečnica a raper sú spolu už viac než dvanásť rokov, z toho tri roky sú zasnúbení. Prvého synčeka sa nevedia dočkať. Ten by mal na svet prísť v období medzi Vianocami a Novým rokom. Budúcim rodičom držíme palce.