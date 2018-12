Kráska z markizáckej Tváre DNES porodila: Aha, aké meno dala synčekovi!

BRATISLAVA - Monika Sakmanová (28) sa do povedomia verejnosti dostala už pred niekoľkými rokmi ako tanečnica zo skupiny Ladylicious. V posledných rokoch ju však diváci Markízy znímajú najmä ako sexi choreografku zo zábavnej šou Tvoja tvár znie povedome. V poslednej sérii sa už objavovala so zaobleným bruškom. A dnes sa z nej stala mama!

Radostnou novinou sa tanečnica pochválila len pár hodín po pôrode na sociálnej sieti Instagram, kde zavesila fotku svojej ruky, na ktorej má štítok so svojím menom a s menom bábätka - Ramon. „27. 12. 2018 MAGIC Bol to dlhý boj. Cítim sa strašne unavene, ale extréme zamilovane, že nemusím ani spať! No dobre, tak trošičku. Ďakujem každému, všetkým, ktorí na mňa mysleli a posielali mi energiu,“ napísala k záberu a pridala hashtag #sommama.

Monika Sakmanová je už mamou. Takouto fotkou sa pochválila na sociálnej sieti Instagram. Zdroj: Instagram M.S.

Sexi tanečnica tvorí pár s raperom Ramónom Beňom, ktorý je verejnosti známy pod prezývkou Rakby. Dvojica je spolu už dlhých 12 rokov, z toho tri roky sú zasnúbení. A teraz sa im narodilo ich prvé spoločné dieťatko. Novopečeným rodičom gratulujeme!