Intímna FOTO sexi markizáčky: Vytiahla prsník a... Ona sa s tým nebabre!

ZADAR - Sexi markizáčka známa zo šou Tvoja tvár znie povedome si užíva slnko, more a teplo v Chorvátsku spoločne so synom a partnerom. Mama malého chlapčeka Monika Sakmanová (28) sa s tým nebabre a nemá problém vytiahnuť prsník aj na verejnosti. Záberom sa pochválila na sociálnej sieti.

Tanečnica Monika Sakmanová sa tesne po Vianociach stala po prvý raz mamou. Na svet priviedla rozkošného synčeka Ramóna, ktorého má s priateľom, hudobníkom Rakbym. Fotkami s chlapčekom sa chváli na sociálnej sieti. Tentoraz však pridala fotku, na ktorú by mnohé ženy možno nenabrali odvahu.

Monika Sakmanová a Rakby si užívajú dovolenku v Chorvátsku so svojím malým pokladom. Zdroj: Instagram M.S.

Dojčenie je intímna chvíľa medzi matkou a bábätkom. Napriek tomu, že je to prirodzená súčasť materstva, mnohí ľudia sa na matku dojčiacu na verejnosti pozerajú cez prsty, akoby robila niečo nekalé. Na tento názor však Monika zvysoka kašle a v takejto chvíli sa nechala na dovolenke zvečniť.

Monika Sakmanová sa pochválila intímnou fotkou so synčekom. Zdroj: Instagram M.S.

K záberu so synčekom pri kŕmení pridala jednoznačný popis. „Naša chvíľa! Toto spojenie je ako v Avatarovi so svojím drakom! No a toto je môj Toruk Makto! Neviem, či je niečo silnejšie!? Nie je," napísala Sakmanová k fotke so synčekom, kde si hľadia láskyplne do očí.

Fotka dokonca vyvolala množstvo pozitívnych reakcií. K slovám sympatickej mamičky sa pridali aj ďalšie, ktoré s ňou plne súhlasia. „Krásna podpora dojčenia na verejnosti,” píše jedna z mamičiek. „Ja to milujem a je mi jedno, kde dojčím. Svojmu dieťaťu neodopriem nikde. Je to krásny pocit,” pridáva sa ďalšia. „Každý si dá jesť hocikde a hocikedy. Tak prečo by mama nemohla nadojčiť svoje dieťa na verejnosti. Takisto potrebuje jesť. Ja tie pohľady neriešim. Komu sa nepáči, nech sa nepozerá. Dotyčný takisto neostane hladný, ale dá si jesť. Dobrú chuť malému prajeme. Je to super pocit. Chvíľa len o vás dvoch,” vyjadrila Monike svoju podporu ďalšia zo žien.

Množstvo ľudí jej vyjadrilo podporu. Zdroj: Instagram M.S.