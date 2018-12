Dvojročný syn Balúchovej a Kollára: Zdravotný problém... Zdedil ho po speváčke!

Barbora Balúchová je mamičkou takmer dvojročného synčeka Alexandra Jána. Jeho otcom je známy slovenský podnikateľ a multiotecko Boris Kollár. Aktuálne však rodičia musia riešiť nepríjemné problémy. Prišlo sa totiž na to, že ich chlapec má zdravotnú chybu. Speváčka to priznala na sociálnej sieti Instagram.

„Tak, priatelia, dopadli sme tak, že môj drobec bude nosiť okuliare. Tak ako ja, keď som bola malá. A teraz potrebujem od vás radu - kde nájdem pekné rámčeky, nie krikľavé farby, pre dvojročné dieťa?“ pýtala sa svojich fanúšikov na webe starostlivá mamička a následne priblížila, ako na komplikácie so zrakom u dvojročného synčeka prišla.

„Píše mi strašne veľa mamičiek, ako som prišla na to, že môj drobec potrebuje okuliare. Keďže som sa ja narodila s vrodenou očnou chybou, tak som proste chcela, aby to Alexko mal od malička ustriehnuté,“ vysvetlila Balúchová. „Takže sme chodili takto na prehliadky. Nepamätám si presne, v akom veku sme tam boli prvýkrát, ale toto bola tretia prehliadka a bude mať v januári 2 roky. A dnes sa potvrdilo to, že je krátkozraký, takže budeme nosiť okuliariky a dúfame, že sa to zlepší,“ dodala Barbora.

Problémy so zrakom tak s najväčšou pravdepodobnosťou drobec zdedil práve po svojej mame. „Keďže u nás v rodine má väčšina ľudí okuliare, tak som chcela, aby sme to s pani doktorkou čím skôr podchytili, keby náhodou bol takýto problém. A podarilo sa nám to a budem dúfať, že sa nám to bude zlepšovať a bude všetko v poriadku,“ dúfa speváčka.

Čo je to krátkozrakosť (myopia)?

Krátkozrakosť je refrakčná chyba, pri ktorej oko je príliš dlhé alebo lomivosť optickej sústavy oka je väčšia. Svetelné lúče prichádzajúce do oka sa preto zbiehajú už pred sietnicou a nie v bode najostrejšieho videnia, čím vznikne rozmazaný obraz na sietnici.

Vznik krátkozrakosti: je často geneticky podmienená. Vyvíja sa v detstve alebo počas dospievania. V dospelom veku sa väčšinou nezhoršuje. Postihuje asi jednu tretinu populácie nezávisle od pohlavia.

Príznaky krátkozrakosti: dieťa vidí vzdialené objekty nejasne, rozmazane, ak chce vidieť vzdialený predmet jasnejšie, prižmuruje oči. Môže pozerať na televízor alebo na tabuľu veľmi zblízka. Môžeme mať tiež dojem, že si deti nevšímajú vzdialené predmety.