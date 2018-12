Finále Farmy bol jeden veľký TRAPAS?! Kritika od divákov... Markíza, toto ste pokašľali!

► Kritiku si zlízla aj moderátorka večera komička Eva Evelyn Kramerová, pre ktorú bolo piatkové finále Farmy prvým priamym prenosom, ktorý uvádzala. Jej medzery sa preto dajú pochopiť. Diváci jej ich však na internete dali poriadne vyžrať. Podľa nich bola neprofesionálna, chýbala jej pohotovosť a vadil im aj jej piskľavý hlas.

„Niekedy nevedela, čo povedať, ako na záver, keď sa lúčila s programom,“ spomínalo sa v komentároch. „Evelynka, ten tvoj piskľavý hlas mi dlho bude znieť v ušiach,“ pridali sa ďalší a ďalší: „Kveta sa musela na gauči obracať, keď videla trápnu Evelyn, čo tam dokazovala.“

Diváci mali výhrady aj voči moderátorke Eve Evelyn Kramerovej. Zdroj: TV MARKÍZA

► Mnohým divákom vadil aj fakt, že boli len dve duelové disciplíny, zvyšok priameho prenosu vyplnilo rozprávanie moderátorky a exfarmárov, dokrútky a reklamy. „Najhoršie živé vysielanie. Proste 2 disciplíny, hodina kecania a polhodina reklamy,“ zhodovali sa fanúšikovia po vysielaní.

► Diváci v komentároch neopomenuli ani spevácke vystúpenia, ktoré sa im tam príliš nehodili, či váženie hospodára Martina. To im viac ako súčasť Farmy pripomínalo relácie Najväčší víťaz či Extrémne premeny.

Ani váženie hospodára Martina nezostalo v komentároch nespokojných divákov bez povšimnutia. Zdroj: TV MARKÍZA

► Najväčší problém však diváci mali so samotných priebehom finále - niektorí mali totiž názor, že víťaz Farmy musel byť známy už vopred. „Ako úplne trápne finále! Bolo to nachystané. Veď keby domino nemal hlasy, kedy by bola ďalšia disciplína, keďže v programe bol už o 22:40 naplánovaný film? Som rada, že to on vyhral, ale tak okaté to bolo neskutočne,“ písalo sa v príspevku diváčky, s ktorou sa stotožňovali desiatky ďalších.

Dominik totiž vyhral nekompromisne 3:0:0, teda ak by jeho skóre niektorý zo súperov vyrovnal, finále by logicky muselo trvať dlhšie. Túto problematiku sa však v komentároch snažila vysvetliť ďalšia fanúšička. „Prečo okaté? Po druhej disciplíne videli v réžii, aký počet SMS má ten ktorý súťažiaci. Celé finále vidia, kto má koľko SMS. A keď videli, že Domino má veľký náskok, tak to už len naťahovali, lebo vedeli, že získa aj ten tretí bod. A pokiaľ sa nemýlim, tak predchádzajúce Farmy sa finále naťahovalo niekedy aj o hodinu, než to bolo naplánované. Určite tam majú vysielacie rezervy, aby mohli program posunúť.“

Dominik Porubský vyhral nad svojími súpermi nekompromisne 3:0:0. Ak by však jeho skóre niektorý zo súperov vyrovnal, finále by logicky muselo trvať dlhšie. Zdroj: TV MARKÍZA

► Mnohí sa však najviac pozastavili nad samotným záverom živého vysielania. Po vyhlásení výsledkov totiž finále rýchlo ukončili bez toho, aby víťaz Dominik Porubský dostal možnosť čokoľvek povedať. „Trošku mi prišiel čudný ten koniec. Po oznámení výhercu, za 10 sekúnd titulky. Aspoň ho mohli nechať sa vyjadriť alebo tak. Divný koniec Farmy, veru,“ zhodovali sa diváci. Pravdou však je, že rovnakým štýlom končili finálové živé prenosy aj v minulých sériách Farmy, nešlo teda o žiadnu novinku.

Nech je to akokoľvek, desiata séria Farmy si počas svojho vysielania našla veľké množstvo skalných fanúšikov a finále reality šou prilákalo k obrazovkách Markízy tisíce Slovákov. Finále Farmy X malo ešte väčšiu sledovanosť, ako záver minulého ročníka. Veď zatiaľ čo vlaňajšie finále dosiahlo rating 7,7 % s podielom 22,4 %, teraz sa tvorcovia tešili z ratingu 9,3 % s podielom 28,1 %.

Absolútnym víťazom desiatej série Farmy sa stal Dominik Porubský. Tešiť sa môže z výhry 75 tisíc eur. Zdroj: TV MARKÍZA