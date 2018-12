Cibulková sa vyjadrila ku »kožuchu z opice«​: Obhajuje ju aj Kusalík... Zarába na to tvrdou prácou!

Sadistická atrapa človeka, mentálna chudera, zakomplexovaná malomeštiačka. Aj týmito označeniami ľudia častovali tenistku po tom, čo sa na sociálnych sieťach objavil príspevok na margo jej vyjadrenia, že vlastní kožuch z opice. Dominika si však odniesla aj oveľa drsnejšie a vulgárnejšie narážky. Bez debaty prišla i o množstvo fanúšikov, ktorý ju za vlastnenie tohto skvostu okamžite odsúdili.

A niet sa čo čudovať. Kožuchy vyrábané z opíc sú absolútnym a nechutným hyenizmom. Každému je jasné, že na to, aby takýto kúsok vôbec vznikol, musia primáty zomrieť. Cibulkovú začala verejnosť lynčovať, že namiesto toho, aby vo svojom postavení išla príkladom, tento odporný biznis otvorene podporuje.

Dominika Cibulková si kvôli tomuto kožuchu zlízla poriadnu kritiku. Zdroj: Instagram D.C.

Hoci je blondínka majiteľkou niekoľkých kožuchov, ukázalo sa, že žiaden z nich nie je z opice. Cibulková popiera, že by jej z úst niekedy vyšlo takéto vyjadrenie, pretože sa vôbec nezakladá na pravde. „Kožuch z opice som nikdy nemala. Konkrétne tento som si kúpila pred dvomi rokmi. Je to model od Valentina a určite nie je z opice, je z kozy. Článok, kde ma citujú, že mám kožuch z opice, som nikdy neautorizovala. Pokiaľ viem, kožuchy z opíc sa nevyrábajú,“ bráni sa Dominika s tým, že k dezinformácii prišlo z úplne inej strany.

Dominika Hovorí, že kožuch nie je z opice, ale z kozy. Zdroj: Instagram D.C.

Dominiku obraňuje aj stajlista Andrej Kusalík, ktorý sa stará o väčšinu jej outfitov. Zdroj: Vlado Anjel

To, že je majiteľkou ďalších kožušín už síce neokomentovala, no na jej obranu sa postavil aj jej dvorný stajlista Andrej Kusalík. „Z opíc sa kožuchy nerobia. Som toho názoru, nech si každá žena nosí, čo chce. Áno, veľké módne domy odmietajú robiť veci z exotických koží či pravých kožušín. Dominika sa netají tým, že nosí kabelky, či už z krokodíla, alebo zo pštrosa, alebo kožuchy z noriek a kôz. Sú to všetko kožuchy, ktoré sú z legálnych módnych domov, rovnako tak kabelky. Nejde o čierny trh. Netreba začínať u samotného klienta, ale možno u firiem, ktoré kožuchy produkujú,“ myslí si a dodáva, že by sa ľudia mali pozrieť do krajín tretieho sveta, kde deti vo veľkom vyrábajú oblečenie pre masové odevné reťazce.

„Tie majú na naše planétu oveľa väčší dopad ako to, že niekto nosí kožuch z pravého zvieraťa. Nepochybujem o tom, že zvieratá tým trpia, ale myslím si, že kožuchy, ktoré si kupuje Dominika, sú na najvyššej svetovej úrovni. Zarába si na ne svojou tvrdou prácou. Kurence vo videách natlačené v klietkach a podobne, sú možno použité vo fastfoode. Ale určite takto nežijú norky, ktoré používa na svoje kožuchy značka Fendi, alebo kozy, ktoré používa na kožuchy Valentino,“ obhajuje Kusalík tenistku.

Zdroj: WWF Slovensko

Svoje stanovisko k celej situácii nám poskytli aj WWF Slovensko – súčasť Svetového fondu pre ochranu prírody:

„Bez ohľadu na druh kožušiny môžeme povedať, že zabíjanie zvierat z dôvodov, ako sú móda, doplnky do interiéru či tradičná medicína, dohnalo viaceré druhy zvierat na pokraj vyhynutia. Každý deň je nelegálne zabitých 55 slonov kvôli obchodu so slonovinou a každý týždeň sú obeťou pytliakov dva tigre. Voľne v prírode žije dnes už len 3 900 tigrov, kvôli obchodu s kožušinou a medicíne z tigrích kostí, dvojnásobne viac tigrov podľa odhadov WWF žije v tigrích farmách. A obchod s exotickými zvieratami sa dotýka nielen týchto známych druhov živočíchov, ale až takmer 7-tisíc druhov zvierat na svete, vrátane Slovenska. Tento boj neskončí, kým neskončí túžba ľudí obliekať sa do zvieracích kožušín, vlastniť kabelky z plazov či nábytok a iné predmety zo slonoviny alebo pancierov z korytnačiek. Je veľkým prínosom, keď sú celebrity a známe osobnosti v tomto boji príkladom a nie naopak,“ vyjadrila sa pre Topky PR Manažérka WWF Slovensko Andrea Settey Hajduchova.