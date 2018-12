Dominika Mirgová dostala náklad od fanúšikov: Takto sa správa matka? TOTO snáď nemyslia vážne!

BRATISLAVA - Fúha, tak toto určite nečakala. Odkedy Dominika Mirgová (26) v spolupráci s Adissom zverejnila kllip k piesni Noc patrí nám, na jej hlavu sa zvalila obrovská vlnka kritika. Kým väčšinou si to zlíznu samotné skladby, tentokrát ľuďom zdvihlo žlč čosi celkom iné. Fanúšikom sa vôbec nepozdáva to, ako speváčka vo videu vyzerá.

Dominika pri nakrúcaní vystriedala niekoľko stajlingov. Kým niektoré sú konzervatívnejšie, iné sú vyslovene sexi. A práve tie sa jej fanúšikom vôbec nepozdávajú. Čierne body s kožuchom či čipkovaný bralet im prídu skrátka príliš, nehovoriac o jej tanečných pohyboch. Speváčku začali okamžite pranierovať a niektoré poznámky miestami pripomínajú hon na čarodejnice.

Mirgovej ľudia vyčítajú, že v outfitoch vyzerá ako sociálna pracovníčka, čo je naozaj mierny výraz vystihujúci slová, ktorými ju častovali. Vyčítajú jej aj to, že je matkou a manželkou a mala by sa podľa toho správať. Domči sa tieto komentáre, samozrejme, dotkli. Na jej stranu sa medzi časom postavilo niekoľko známych ľudí. Tí sa snažia znechuteným fanúšikom vysvetliť, že na tom, že pôsobí sexi, nie je nič zlé. Je totiž umelkyňa a podobné extravagantné outfity sú medzi spevákmi pri natáčaní bežnou praxou.

Niektorí to síce neskôr pochopili, stále sa však nájde veľa takých, ktorí Dominike nakladajú ďalej. Uniká im pritom samotná podstata. Materstvo nie je chorobou a to, že je žena matkou, ešte neznamená, že sa jej šatník má od pôrodu skladať z kostýmov, rolákov či vyťahaných teplákových nohavíc. Najmä ak ide o hudobníčky. Blondínka pritom ani zďaleka nepatrí medzi celebrity, ktoré pôsobia vulgárne. V súkromí či na koncertoch preferuje pohodlné oblečenie, nebráni sa ani veľkým mikinám či spomínaným teplákom.

Pre porovnanie netreba zachádzať ani ďaleko. Sexi outfity na vystúpeniach využíva napríklad aj taká Dara Rolins. Tá sa vo videoklipoch objavuje aj v úspornej spodnej bielizni a odviazať sa vie aj na koncertoch. Kvôli oblečeniu si pravidelne nechutné poznámky odnášajú aj dvojičky TWiiNS. Paradoxne, ani jedna z nich nie je matkou. Najzaujímavejšie na tom je, že kým zahraničné speváčky za ich odvážne outfity a vykúkajúce prsia či zadky obdivujeme, tie naše by sme najradšej zniesli pod čiernu zem.

Stačí sa pritom pozrieť na velebenú Beyoncé, populárnu Shakiru, takmer päťdesiatničku Jennifer Lopez, Britney Spears či Cheryl Cole. A takto by sme mohli pokračovať donekonečna. Všetky tieto ženy sú matky, dokonca staršie ako naše speváčky, no to im nebráni v tom, aby vo svojich videoklipoch pretŕčali telo v extrémne úspornom oblečení alebo sa na koncertoch obtierali o tanečníkov a predvádzali zvodné pohyby. A kritika Slovákov? Neexistuje. Práve naopak. Na konte majú milióny fanúšikov a kým naše umelkyne sú označované za vulgárne a lacné, oni sú božské a sexi. Bolo by teda zrejme na čase začať merať rovnakým metrom...

