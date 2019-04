Agáta Prachařová zverejnila fotku brata: Hotová senzácia... Vyzerá ako Mr. Bean!

Muž na fotke sa totiž nápadne podobá na Rowana Atkinsona, ktorý stvárnil kultového Mr. Beana. Mladý muž naozaj pripomína mladšiu verziu herca až tak, že na konkrétnom zábere by ste márne hľadali ten najmenší rozdiel. Agátin príspevok teda okamžite rozpútal hotové šialenstvo.

„Brat hľadá prácu, vrátil sa po piatich rokoch z Francúzska. Hovorí anglicky, francúzsky španielsky, prekladá, tlmočí, má vyštudovanú hispanistiku,“ napísala Prachařová k záberu, kde sa nahromadilo množstvo komentárov. Nie však s pracovnými ponukami. Totožnosť s komikom si všimli aj fanúšikovia.

Agátin brat vyzerá ako kópia herca Rowana Atkinsona. Zdroj: Instagram ​

Veľa z nich sa zhodlo, že namiesto tlmočenia by sa Cyril mal začať venovať herectvu. „Mal by som pre neho nakrúcanie filmu Johny English sa vracia,“ či „Nech to skúsi vo filme, je podobný Mr. Beanovi,“ smiali sa ľudia pod príspevkom modelky. No, len či je z tejto senzácie rovnako nadšený aj Agátin brat, keďže inzerát na zamestnanie sa vďaka jeho vzhľadu absolútne minul účinku.