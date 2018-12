Konečne ho ukázala: Zamilovaná Celeste (23) zverejnila FOTO svojho partnera (41)... TOTO je moja láska!

BRATISLAVA - A je to vonku. Len minulý piatok sme našich čitateľov informovali, že Celeste Buckingham (23) už nie je single. Už niekoľko mesiacov tvorí pár so sympatickým riaditeľom zľavového portálu, no keďže dvojica sa zatiaľ spolu oficiálne neobjavila, jeho identitu sme nezverejnili. Najnovšie tak však urobila ona sama. Aha, aký je to fešák!

Celeste zverejnila fotku svojho priateľa na Instagrame a napísala k nej veľavravný odkaz. „Som s tebou šťastná, srdco moje,“ vyjadrila sa k záberu na Lomnickom štíte. Hoci na nej pózuje zozadu, na verejnosti už začali kolovať informácie, o koho presne ide. A ak sa vám zdá byť tento sympaťák povedomý, je možné, že už ste ho videli na televíznych obrazovkách.

Celeste Buckingham zverejnila na Instagrame takúto fotografiu. Jej popis hovorí za všetko. Zdroj: Instagram

Aleš sa často objavuje na obrazovkách markizáckeho Telerána. Zdroj: Instagram

Ide totiž o Aleša Mlátilíka, ktorý stojí na čele známeho zľavového portálu a často sa objavuje v markizáckom Teleráne. Hoci by si niekto vzhľadom na jeho pozíciu mohol povedať, že Aleš je horenos, opak je pravdou. „Je to skvelý chlapík, vtipný a inteligentný. Rozumie si snáď s každým a je to naozaj veľmi milý a hlavne pokorný človek,“ dozvedeli sme sa z dobre informovaného zdroja. Vyzerá to teda tak, že speváčka trafila do čierneho a dvojici držíme palce, nech im to spolu klape aj naďalej.