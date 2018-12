VIEME PRVÍ! Celeste Buckingham je opäť zadaná: Je to riaditeľ zľavového portálu a... Má 40!

To, že Celeste už nie je sama a po jej boku sa začal objavovať nový muž, sa šuškalo už v lete. Dozvedeli sme sa, že ide o vplyvného riaditeľa zľavového portálu, ktorý je od nej o 17 rokov starší. To však už v dnešnej dobe naozaj nie je ničím výnimočným. Okrem toho je o speváčke všeobecne známe, že na svoj vek bola, v porovnaní so svojimi rovesníčkami, odjakživa mimoriadne intelektuálne vyspelá.

Speváčka Celeste Buckingham je opäť zadaná! Zdroj: Jan Zemiar

„Celeste je s ním už niekoľko mesiacov a klape im to. Nechcú sa k tomu ale vyjadrovať, keďže by si svoje súkromie radi nechali pre seba. Už niekoľkokrát sa spolu objavili pri rôznych súkromných udalostiach a vzájomnou náklonnosťou sa netajili,“ dozvedeli sme sa od nášho zdroja. Identitu speváčkinej polovičky síce poznáme, no vzhľadom na to, že dvojica sa spolu ešte na mediálne sledovaných podujatiach neobjavila a Celeste sa oficiálne vyjadriť nechcela, rozhodli sme sa toto meno zatiaľ utajiť. Ale ktovie - možno sa pár už onedlho spoločne ukáže na niektorej zo spoločenských akcií.