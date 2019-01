Úprimné slová Celeste Buckingham (23): TAKTO spoznala svoju lásku (41)!

BRATISLAVA - Už je to vyše mesiaca, čo mladá speváčka Celeste Buckingham na sociálnej sieti priznala, že je zamilovaná, keď pridala fotografiu z Lomnického štítu. K záberu vtedy napísala, že je to jej láska a tým priznala svoj vzťah. Hoci má brunetka len 23 rokov, na svoj vek bola vždy vyspelá, a preto sa niet, čo čudovať, že si našla staršieho partnera, ktorým je podnikateľ Aleš Mlátilík. Ako sa však dvojica vôbec spoznala?

Vyše pol roka žiari Celeste Buckingham šťastím po boku svojho staršieho partnera, podnikateľa Aleša Mlátilíka. Hoci spočiatku vzťah tajila, v decembri priznala svoju zamilovanosť. S priateľom si vyšli na Lomnický štít a speváčka pridala na Instagram záber, ku ktorému napísala: „Som s tebou šťastná, srdco moje."

Týmto záberom Celeste priznala, že je zamilovaná. Zdroj: Instagram

Dvojica sa spolu objavovala len na súkromných akciách, no neskôr sa objavili na internete predsa len aj ich spoločné fotografie. Ako sa však dvojica vôbec spoznala? To vysvetlila mladá brunetka pri letnom zábere z východného Slovenska. Celeste bola už tri roky po sebe súčasťou festivalu v Kežmarku, ktorý pomáhal. A práve na ten deň z roku 2018 si zaspomínala, pričom hneď na začiatku napísala „When I met you," (Keď som ťa stretla, pozn. red.).

„Dnes si spomínam na festival v Kežmarku, ktorého som súčasťou už tri roky. Som vďačná nielen preto, že môžem byť súčasťou úžasného projektu, ktorý podporuje nielen našu kultúru a aj integráciu rómskych detí, ale pretože minulý rok som tam stretla môjho milovaného," prezradila speváčka, kde a ako sa s Alešom zoznámili.

A priznala aj to, že jej vtedy chýbala odvaha. „Tak som sa hanbila pri ňom, ale nevedela som sa odtrhnúť," dodala Celeste a nezabudla sa poďakovať aj za to, že na svete sú stále ľudia s veľkým srdcom, ochotní pomáhať tak, ako ona sama.

S Alešom sa Celeste zoznámila na festivale v Kežmarku. Zdroj: Instagram C.B.