Vieme meno ďalšieho porotcu markizáckeho Hlasu: Je to TÁTO Slovenka... Kde bola doteraz?!

BRATISLAVA - Minulý týždeň sme čitateľom odhalili prvé meno kouča speváckej súťaže The Voice, ktorá sa na obrazovkách Markízy objaví už v jarnej vysielacej sezóne. Stal sa ním český fešák Vojta Dyk (33), a tak je načase predstaviť aj niekoho z nášho domáceho prostredia. Do poroty zasadne táto Slovenka!

Zatiaľ to vyzerá tak, že tvorcovia sa rozhodli vsadiť na neopozerané tváre, ktoré ešte s porotcovaním v talentových šou nemajú žiadne skúsenosti. Po boku spomínanej českej hviezdy totiž do červeného kresla zasadne ďalšia známa tvár, ktorá sa nielenže v žiadnej podobnej šou ešte neobjavila... Ale dokonca ju už nejaké to obdobie nevídať ani na televíznych obrazovkách a už dlhší čas je o nej celkovo ticho.

Na druhej strane, táto osobnosť sa už verejne prezentovať ani nepotrebuje. Ide totiž o jednu z najznámejších speváčok na Slovensku, ktorá má na svojom konte množstvo hitov a jej meno pozná snáď každý. Druhou koučkou sa nestane nik iný ako ikonická Jana Kirschner. Keďže brunetka je na hudobnom trhu už dlhé roky, diváci si môžu byť istý, že k výkonom súťažiacich bude mať čo povedať a ako kritika, tak aj chvála bude opodstatnená.

Jana Kirchner je druhou koučkou speváckej šou The Voice Česko Slovensko. Zdroj: SITA

Ako sme spomínali, speváčka sa okrem koncertov na verejnosti príliš neprezentuje. Už z jej vystupovania je zrejmé, že sa zaraďuje skôr medzi introvertov a neobjavuje sa ani na žiadnych spoločenských akciách. Bude teda rozhodne zaujímavé sledovať, ako sa so svojou novou úlohou stotožní a či si zvykne na náhly boom, ktorý okolo jej osoby počas trvania súťaže určite nastane.