Obrovské prekvapenie! Mareš dostal v Hlase stopku... moderátorkou bude TÁTO speváčka!

Poznáme meno novej moderátorky The Voice

Zdroj: TV MARKÍZA

BRATISLAVA - Už onedlho na obrazovky zavíta tretia séria The Voice Česko Slovensko. Známi sú už všetci štyria koučovia - do mentorských kresiel tento rok zasadnú Jana Kirschner, Vojta Dyk, Pepa Vojtek a raper Kali. Otázne teda zostalo, kto bude vysielaním sprevádzať divákov a stane sa moderátorom. Najnovšie prišlo poriadne prekvapenie - Leoš Mareš to nebude!