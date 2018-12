Najťažšie chvíle života! Šporťáka z TELE TELE zasiahla zákerná choroba: Prehovoril o 4. štádiu rakoviny!

Keď sa Josef Carda objavil na televíznych obrazovkách, vždy sršal pozitívnou energiou a humorom. Mnohí majú určite ešte v čerstvej pamäti jeho spontánny kúsok, keď vybehol na pódium za spevákom Petrom Kotvaldom a v priamom prenose tancoval polonahý na jeho pieseň Mumuland. Málokto však vie, že v tom čase zabávač prežíval najhoršie obdobie svojho života.

V čase, keď Josef Carda polonahý vbehol v priamom prenose na pódium do vystúpenia Petra Kotvalda, prežíval najhoršie obdobie svojho života. Zdroj: česká televize

V relácii Českej televízie s názvom 13. komnata odhalil ťaživé spomienky na zákernú chorobu svojej manželky Radky. „Prišla choroba, ktorá zasiahla celú rodinu a práve v momente, kedy Pepík vletel do priameho prenosu, som bola na prvej chemoterapii,“ priznala v televízii pani Cardová. Tej odborníci diagnostikovali Non.Hodgkinov lymfom, čo je zhubné ochorenie krvy a lymfatických uzlín.

„Mala som od januára do septembra naplánované chemoterapie. Pozerala som sa na to doma z postele a neverila som vlastným očiam, myslela som si, že zošalel,“ priznala Radka, ktorá v tých chvíľach bola v poslednom štádiu rakoviny: „Bola som vo štvrtom štádiu tej choroby, keď ma prijímali na hematológiu a pán doktor mi naplánoval liečbu osem chemoterapií a záverečnú, takzvanú autológnu transplantáciu krvných buniek.“

Pani Radka Cardová je dnes už, našťastie, zdravá. V čase, keď jej manžel hviezdil v TELE TELE, však bojovala s rakovinou v poslednom štádiu. Zdroj: česká televize

„Neviem, ako to psychicky dal, nerozumiem tomu. Ja obdivujem Pepíka, že pri tom povolaní, ktoré má, so mnou tou liečbou šiel, zvládol to psychicky aj fyzicky. on celé toto obdobie doobeda točil TELE TELE, večer hral v divadle komédie... Myslím si, že si v tomto období siahol na svoje dno, lebo neviem si predstaviť, ako to muselo byť náročné na psychiku, keď robil tú zábavu a doma mal drámu,“ dodala hrdá manželka. Tej prajeme hlavne veľa zdravia!