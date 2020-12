Milióny v mínuse: Hviezda Partičky obeťou podvodu a korony!

Richard Genzer je známy najmä ako zabávač, často tvorí dvojicu s Michalom Suchánkom. Kedysi mali program Tele Tele, neskôr sa uplatnili aj v Partičke Dana Dangla.

Zdroj: Tv Prima

Lenže aktuálne sa programy a seriály nakrúcajú len veľmi sporadicky, o predstaveniach s plným hľadiskom môžu umelci len snívať. A tak prišli nielen o prácu, ale aj o príjmy. Najlepšie na tom nie je ani Genzer, aj keď mu stále pri hodnotení situácie nechýba humor. „Ukazujem rodine, ako vyzerá chudoba. Zvykajú si a asi začnem rozpredávať veci,” uviedol v relácii 7 pádů Honzy Dědka.

V jeho podaní to síce vyznelo úsmevne, ale komik prišiel o poriadnu sumu. „Staval som si hausbót a ten frajer ma podviedol. Teraz by sa mi tie peniaze šikli,” prezradil herec. A naozaj nešlo o drobné, navyše potom prišiel koronavírus a s ním spojené prísne opatrenia. „Podviedol ma o dva milióny, hovoril som si, že to je v pohode, že to zarobím. Ale už som mínus štyri milióny,” dodal Genzer. V prepočte ho tak podvodník a pandémia pripravili približne o 150-tisíc eur.