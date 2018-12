Česká herečka včera hviezdila v jojkárskom Inkognite: Šmyk na ľade... Skončila na invalidnom vozíku!

Českí fotografi zachytili Jiřinu Bohdalovú pred dvomi dňami pred budovou Českej televízie, kam ju doviezol šofér. Z auta vytiahol invalidný vozík, herečke otvoril dvere a pomohol jej presadnúť. Potom ju už odviezol presne tam, kam potrebovala. Čo sa jej stalo, však herečka nechcela komentovať.

Rozhovorila sa až v relácii Sama doma, v ktorej bola hosťom. „Mám v úcte Vianoce aj koledy, takže som si mohla spievať Koleda, koleda, Štěpáne a tak dále, aj som s ňou ukĺzla na ľade,“ odpovedala herečka na otázku moderátora, čo sa jej stalo. Pre herečku je to pritom už druhý nepríjemný úraz tento rok.

Jiřina Bohdalová sa šmykla na ľade a skončila na invalidnom vozíku. Zdroj: Profimedia

V apríli sa Jiřina dochrámala pri páde zo schodov. Zaujímavosťou je, že napriek tomu sa už o týždeň objavila na javisku Divadla Na Jazerce. „Skúsila som, či to po tom páde pôjde. Uvedomila som si, že keď sme robili Televarieté, videla som tam, že keď artisti zleteli, tak hneď museli späť hore. Povedala som si, že to je vlastne to isté. Že aj ja musím naspäť na javisko,“ povedala vtedy pre Aha! herečka.

No aktuálne si opäť chvíľu nezahrá. „V sobotu 8. decembra sa z dôvodu úrazu Jiřiny Bohdalovej ruší inscenácia Generálka. Pani Bohdalová si zranila členok. O svoje miesta v hľadisku neprídete, milí diváci,“ informovalo divadlo s tým, že obchodné oddelenie vymení platné lístky za vstupenky na najbližší možný vhodný termín.