Obľúbená Jiřina Bohdalová urobila rázne rozhodnutie: Po zdravotných problémoch končí!

PRAHA – Herečka Jiřina Bohdalová (88) je aj napriek svojmu veku a zdravotným ťažkostiam stále vcelku čiperná. Len málokto by tipoval, že budúci rok oslávi už deväťdesiatku. Donedávna dokonca skúšala hru s Milanom Kňažkom (74), ktorá by mala mať čoskoro premiéru. Pre obľúbenú Češku by to však mala byť zároveň jej divadelná derniéra!

Už v októbri mala skúšať novú hru Gin Game spoločne s Milanom Kňažkom. Zasiahla ju však správa o úmrtí kamaráta Karla Gotta (†80) a tiež herečky Vlasty Chramostovej (†92), a tak sa skúšanie odložilo. Do toho prišli zdravotné problémy, ktoré ju poriadne potrápili. Najprv rozdutie pľúc a neskôr skončila v nemocnici kvôli tráviacim problémom. Jiřina je však bojovníčka a nejaká choroba ju predsa neskolí.

Jiřina Bohdalová patrí medzi obľúbené herečky nielen v Čechách, ale i na Slovensku. Zdroj: TV JOJ

Gin Game už mala svoju generálku a diváci budú mať možnosť pozrieť si toto predstavenie už 5. februára. Už na samotných skúškach zožala veľký úspech a potlesk, čo ju nesmierne potešilo. „Boli to zatiaľ dve predstavenia. Ani som nečakala, že nás diváci príjmu tak skvele. Dodnes mám zakaždým trému, bez nej to nejde. Keby som ju nemala, musela by som si ju navodiť,“ vyjadrila sa pre český Blesk.

Napriek tomu, že hra zožala už na generálke veľký úspech, ide o Bohdalovej posledné vystúpenie. Premiéra by tak mala byť zároveň jej derniérou na doskách. Rozhodla sa tak samotná herečka. „Predsa len už to do hlavy lezie pomalšie. Povedala som si, že toto bude posledná hra, ktorú naskúšam. Ta snáď to diváci ocenia,“ prezradila Jiřina, na ktorej adresu sa kopia len pozitívne reakcie.

A dôkazom toho je aj vyjadrenie režiséra Zdeňka Zelenku. „S radosťou konštatujem, že zázraky sa dejú. Hra o dvoch ľuďoch a vypredané hľadisko sa dve hodiny smeje, dojíma, s úžasom sleduje vývoj vzťahu dvoch úplne odlišných postáv. Smiech i slzy, aká to vzácnosť,“ tvrdí Zelenka, ktorý obdivuje Jiřinu Bohdalovú za to, že aj napriek svojmu veku sa dokázala naučiť toľko textu. No ako sama povedala, už to nie je to, čo predtým, a tak sa musíme zmieriť s tým, že hrať ju už zrejme po tomto predstavení neuvidíme.