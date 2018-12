Hrozivé priznanie americkej herečky (28): Absolvovala 16 operácií... Uvažovala o samovražde!

Sarah Hyland

Zdroj: SITA/Photo by Chris Pizzello/Invision/AP

NEW YORK - Americká herečka Sarah Hyland v súvislosti so svojimi zdravotnými problémami uvažovala o samovražde. Priznala to v rozhovore pre americký magazín Self, ktorý zverejnili v pondelok. Dvadsaťosemročná rodáčka z New Yorku sa v ňom otvorene rozrozprávala o svojom zdraví, najmä dysplázii obličiek, ktorá viedla k zlyhaniu orgánu a potrebe transplantácie.