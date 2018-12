Sexi jojkárka Skoncová ako ju nepoznáte! TOTO že je ona?!

Nie je žiadnym tajomstvom, že Soňa sa roky venovala modelingu. Aj keď aj teraz sem-tam zapózuje na nejakých záberoch či sa prejde po móle a predvedie nádherné modely, ktoré podčiarkujú jej štíhlu postavu, už to nie je to pravé „modelkovanie”. To so sebou totiž nesie neustále odriekanie, cestovanie a lietanie z kastingu na kasting.

Patrí medzi najkrajšie a najsexi Slovenky. Zdroj: Instagram S.S. ​

Toho sa 1. vicemiss Slovensko 2009 vzdala a už si z ponúk, ktorým prepožičia svoju tvár, vyberá. Už pár rokov je dokonca stálicou jojkárskej relácie Top Star a nedávno moderovala aj odovzdávanie cien Social Adwards.

Na svojom instagramovom účte sa teraz pochválila fotkou zo svojich modelingových začiatkov. Vtedy sa totiž nachádzala v Tokiu a keďže jej kroky tam nedávno viedli opäť, tmavovláska si zaspomínala. Na fotografii, o ktorú sa podelila so svojimi fanúšikmi, má sladkých 15 rokov. A hoci bola už vtedy pekná, pravdou ostáva, že na Soňu platí to staré známe - čím staršia, tým krajšia. Ako tínedžerku jojkárku zaiste nepoznáte!

Soňa sa v spomienkach vrátila do roku 2001. Zdroj: Instagram S.S.