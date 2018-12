Pred kamerami veľká láska a teraz…. Zaľúbenci z Markízy sú od seba!

BRATISLAVA - Vyzerá to tak, že slová "neprajníkov" už nevyvrátia. Kým ešte pred pár týždňami to na markizáckych obrazovkách vyzeralo na veľkú lásku, dnes už je všetko inak. Reč je o romániku Lívie Chvostíkovej (21) a Michala Gajdošecha (28) z poslednej série Farmy, ktorí po skončení šou potvrdili to, čo si myslela drvivá väčšina divákov i súťažiacich....

Hoci sú už obaja farmári vonku v realite, žiadny vzťah sa nekoná. Ich iskrenie teda naozaj zhaslo tak rýchlo, ako začalo. Takáto situácia sa koniec-koncov dala čakať už po tom, čo Lili vypadla. Žiadnemu pozornému divákovi totiž neuniklo, že na rozdiel od niekdajších párov sa Michal celkom rýchlo otriasol a na svoju farmárku polovičku si takmer nespomenul. Jej vyhlásená morálna opora mu v konečnom dôsledku akoby ani nechýbala.

K tomu, čo sa medzi nimi odohráva, sa pred pár dňami vyjadrila aj samotná Lívia. Hoci sa svoje slová snažila zaobaliť do cukru a podať čo najmilšie, z jej vyhlásenia je zrejmé, že vášne zo statku ochladli. „Aj keď možno pôjdeme každý vlastnou cestou, no nikdy nezabudnem na to silné puto, ktoré sme si vytvorili v prostredí, kde nás nemali radi a museli sme bojovať. Držali sme spolu a podporovali sa, za čo mu ďakujem,“ napísala Chvostíková k spoločnej fotografii s Michalom, ktorá vznikla ešte na Farme.

Netreba snáď ani dodávať, že z toho, čo uviedla, už na prvý pohľad nesála ani náznak romantických citov, aké hrdličky prezentovali v šou. Tam totiž nebola núdza o nežné objatia a dotyky, sladké slová či horúce bozky. A to aj napriek tomu, že tento „silný vzťah“ vznikol takmer okamžite po tom, čo Lili na statok prišla. No a zlatý klinec na záver dodal Michal, ktorého súťažiaci aj diváci od začiatku upodozrievali, že si románik s blondínkou naplánoval kvôli marketingovým účelom.

Na Líviine slová reagoval aj Michal. Zdroj: Instagram

„Veľmi krásne a výstižne si to napísala. Neviem, či by som to zvládol lepšie. Poznali sme sa síce len pár dní, ale tá dôverua a opora, ktorú sme jeden v druhom mali, bola skutočná a pravá," napísal s tým, že hoci si ľudia myslia, že vzájomnú náklonnosť iba hrali, on bude Lívii vždy vďačný. Nuž, nech je to už akokoľvek, jediným jasným záverom je fakt, že dvojica spolu v budúcnosti zjavne randiť neplánuje.