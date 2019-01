Detaily ROZCHODu známeho markizáka so sexi misskou: Nebola to láska!

Len nedávno markizák a farmár Michal Gajdošech priznal, že má novú priateľku, missku Karin Kmeťovú, a v tomto okamihu je to už minulosť. Len pred pár dňami oznámil, že ich je láske koniec, v tomto prípade skôr koniec randenia. „Dva mesiace sme sa stretávali, spočiatku to bolo super, ale potom som si uvedomil, že ju beriem viac ako kamarátku, než ako priateľku,“ prezradil samotný Michal.

Michalovi a Karin vzťah dlho nevydržal. Zdroj: Instagram M.G.

Toto tvrdenie podporil aj jeho manažér, ktorý poslal do redakcie Gajdošechov oficiálny postoj: „Nechcel som ju ťahať za nos, tak som sa s ňou o tom otvorene porozprával a povedal, že neovplyvním to, čo cítim a radšej som to ukončil skôr, ako by som to naťahoval. Čím neskôr by som to spravil, tým by to bolo horšie. Ostali sme kamaráti, stále sa bavíme a chodíme spolu cvičiť. Niekedy osudu neporučíš.“

Kontaktovali sme aj druhú stranu z dvojice, Karin, s otázkou, čo sa vlastne skutočne stalo medzi expartnermi. „Čo by sa malo stať? Absolútne nič. Prijala som to ako dospelý človek. Také veci sa v živote dejú a nemôžeme niekoho prinútiť, aby zmenil svoje city, keď to tak necíti. Po tak krátkej dobe sa o láske ešte nedá rozprávať. Myslím, že z oboch strán to bolo ešte príliš skoro, aby sme mohli rozprávať o zamilovaní,“ objasnila rozpad ich vzťahu Kmeťová. Nezabudla dodať, aký je Michal skvelý a že sú stále v kontakte. Jeden druhého dokonca podporujú. „Do života som získala skvelého kamaráta, takže vôbec nie som smutná a neľutujem, že mi prišiel do cesty,“ dodala sexi brunetka.