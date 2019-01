Expresný ROZCHOD v slovenskom šoubiznise: Markizák a Miss Sympatia sa po 2 mesiacoch rozišli!

BRATISLAVA/PRAHA - Michal Gajdošech (28) sa do povedomia slovenskej verejnosti dostal najmä vďaka účinkovaniu v markizáckej reality šou Farma. Tam mal veľmi blízko k svojej súperke Lívii Chvostíkovej (21). Láska to však zjavne nebola - po návrate do reality totiž každý išiel vlastnou cestou. V posledných mesiacoch sa svalnáč na sociálnych sieťach pýšil zamilovanými fotkami s Miss Sympatia 2014 Karin Kmeťovou (23). Najnovšie informácie však hovoria, že aj tomuto vzťahu je koniec. Už po dvoch mesiacoch!

O vzťahu Michala Gajdošecha a 23-ročnej Banskobystričanky Karin Kmeťovej sme písali pred Vianocami. Exfarmár sa novým vzťahom pýšil na sociálnej sieti Instagram a zamilovanosť z jeho príspevkov doslova sršala.

Keď sa ho totiž fanúšikovia pýtali, aké ženy sa mu páčia, priznal, že sa mu páčia viac štíhlejšie dievčatá a pridal fotku drobnej tmavovlásky. „Áno, prosím. Malinké, štíhle typy, brunetky,“ odpovedal bez váhania Gajdošech. A v podobnom duchu odpovedal aj na ďalšiu otázku.

„Najprv som si myslel, že protiklady sa priťahujú, ale zisťujem, že to tak nie je. Vrana k vrane sadá. A musím povedať, že som veľmi náročný,“ napísal a pridal fotku so záhadnou slečnou, ktorej dáva pusu. A vyznania plné lásky na svojom profile zverejňovala aj Karin.

Zamilovaným gestám je však už koniec. Ako informoval sám Gajdošech, po krátkych dvoch mesiacoch prišiel rozchod. "Dva mesiace sme sa stretávali, spočiatku to bolo super, ale potom som si uvedomil, že ju beriem viac ako kamarátku, než ako priateľku," priznal Michal.

„Nechcel som ju ťahať za nos, tak som sa s ňou o tom otvorene porozprával a povedal, že neovplyvním to, čo cítim a radšej som to ukončil skôr, ako by som to naťahoval. Čím neskôr by som to spravil, tým by to bolo horšie. Ostali sme kamaráti, stále sa bavíme a chodíme spolu cvičiť. Niekedy osudu neporučíš,“ exfarmárovo vyjadrenie nám do redakcie poslal Gajdošechov manažér.