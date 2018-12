Filip Tůma sa s manželkou nevie zhodnúť na pôrode.

Zdroj: TV MARKÍZA

BRATISLAVA - Filip Tůma (40) je v reálnom živote otcom dvoch malých detí, ktoré má s hereckou kolegyňou Nelou Pociskovou (28). Na úlohu štvornásobného otca sa však v týchto chvíľach pripravuje v seriáli Oteckovia. So svojou manželkou Luciou (Monika Hilmerová) sa však nedokáže zhodnúť na spôsobe, akým ich štvrté dieťa privedie na svet. Blondínka chce rodiť do vody, on je zásadne proti!