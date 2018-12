Podpásovka od scenáristov Oteckov? Tůma si hororový pôrod musel prežiť znova... Herec sa vyjadril!

Hoci nie priamo, Filip Tůma si už raz zažil dramatický pôrod. Jeho partnerka Nela Pocisková mu porodila dcérku Lianu v aute. „Všetko sa to zomlelo rýchlo. Keď sa malá začala pýtať na svet, akurát som viezol Hektora k rodičom. S Nelkou išla do nemocnice dula, no malá už nepočkala a narodila sa v aute,“ prezradil herec portálu markiza.sk tesne potom, ako sa stal dvojnásobným otcom.

Filip s Nelou sú šťastní dvojnásobní rodičia. Zdroj: TV MARKÍZA

Keďže nebol prítomný pri tomto pôrode v aute, tvorcovia Oteckov mu to vynahradili ako sa patrí. Seriálová Lucia tak priviedla na svet dcéru Vlaďku vo svadobnom kabriolete. Čo na to herec a jeho partnerka, ktorí boli inšpiráciou?

„Potešil som sa, keď som si prečítal túto scénu, lebo mám rád dramatické témy, mám rád exteriéry a myslím si, že je to situácia v živote celkom bežná,“ vyjadril sa Filip ako reagoval, keď dostal do rúk scenár s týmto druhom pôrodu. A ako zareagovala Nela? „Nelka má zmysel pre humor, nemá s tým vôbec žiaden problém,“ prezradil seriálový Vlado v rozhovore pre markiza.sk.

V scenári bol dramatický pôrod. Zdroj: TV MARKÍZA

Takéto situácie sú v skutočnom živote vážne náročné a zahrať ich autenticky dá veľkú námahu. „Bolo teplo, boli sme v kabriolete. Bol tam moment, kedy sme ostali takí prekvapení aj s Monikou, keď nám dali zrazu bábätko do ruky,“ opisuje nakrúcanie, pričom tvrdí, že zažiť také niečo v skutočnom živote, musí byť silný emočný zážitok.

I keď sa Filip scenáru potešil, predsa len išlo o tému, ktorá sa ho, aj keď len okrajovo, týkala. A hoci scenáristi nekonzultujú, čo do scenára dať a čo nie, aj tak sa ho opýtali, či mu to nebude prekážať. „Ja, že nie. To je úplne iná situácia,“ uzatvára herec, ktorý si nakrúcanie užil.