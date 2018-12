Jojkársky Talent takmer bez finále: Obrovské problémy a chyby moderátorky!

Finále takmer nebolo!

BRATISLAVA - Prvý decembrový večer patril na obrazovkách televízie Joj talentovaných ľuďom. Po náročnej ceste sa do finále prebojovalo deväť šikovných a skvelých ľudí, ktorí sa v priamom prenose pobili o víťazstvo. Ten bol však ohrozený a takmer sa hneď po prvom vystúpení zrušil. Okrem toho, ako to už pri priamych prenosoch býva zvykom, aj majster tesár sa občas utne, a nebolo to inak ani v sobotu.