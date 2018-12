Na víťazku Talentu sa zosypala obrovská vlna kritiky: Je to malá pi... Musela zasiahnuť televízia!

BRATISLAVA - Mladé, šikovné a talentované dievča vyhralo v sobotu šou Česko Slovensko má talent. To sa však nestretlo s veľmi pozitívnym ohlasom divákov a fanúšikov rapera Bokiho, s ktorým bola v konečnom rozstrele. Do Nikolety sa pustili natoľko, že televízia JOJ bola nútená zasiahnuť a vyjadriť sa k celej situácii na Instagrame.

V priestoroch jojkárskej koliby sa v sobotu odohralo finále šou Česko Slovensko má talent. Na jeho konci si výhru odniesla jedenásťročná bubeníčka zo Slovenska. Mnohí sa jej víťazstvu potešili a pomyselnú zlatú medailu jej doprajú. Našli sa však aj takí, ktorým scenár tohto konca nevoňal a očakávali skôr výhru Bokiho. Do malej slečny sa tak poriadne pustili.

Na instagramovom účte televízie JOJ sa zhŕkli fanúšikovia Bokiho, ktorí trvajú na tom, že súťaž mal vyhrať on. A nielen to. Mnohí tvrdia, že výsledky boli zmanipulované, víťaz vopred jasný a Nikoleta jednoducho nemá žiaden talent, pretože len mláti do bubnov.

Niektorí dokonca pritvrdili natoľko, že sa z mladej bubeníčky vysmievali. „Čo si kúpi, bábiku?” znel jeden z komentárov, pričom tie negatívne sa len a len kopili. „Krava, nemala to vyhrať,” či „Čo? Nejaké rozmaznané decko, čo búcha do bubnov a maľuje sa, vyhrá? Tá súťaž už nemá žiadnu úroveň,” komentujú ľudia.

Mladému talentu dokonca dávali prívlastky, ktoré nie sú lichotivé ani vtedy, keď si ich dospelí povedia medzi sebou. „Bokmajster, on je ten pravý!!! Táto malá zasraná p*ča sa hrá na to, čím nie je,” alebo „Vedel som, že súťaž je v p*či už nejakú dobu, ale toto iba potvrdilo, ako moc v hovnách to je,” znejú vulgárne komentáre.

Našťastie sa medzi komentujúcimi našli aj takí, ktorí sa malej hudobníčky zastali. „Hrozné, ako dokážu byť ľudia neprajní, chce sa mi z vás vracať,” tvrdí jedna žena a ďalšia sa pridáva: „Všetci máte plnú hubu kecov, bežte vy a skúste si to. Sadnite si za bubny a ukážte, polovica nemá ani hudobný sluch a bude tu nadávať na malé dievča, ktoré má talent a vyhralo. Hanba nie za to, kto to vyhral, ale za vás!”

Búrlivú debatu sledovala aj samotná televízia, ktorá šou vysielala. Nakoniec to kompetentným nedalo a k celej situácii sa JOJ-ka vyjadrila. „Milí fanúšikovia a milí hejteri, to, čo tu niektorí predvádzate, je smutná vizitka nášho národa. Ak si dovolíte označiť 11-ročné dievčatko hrubými vulgarizmami alebo absolútne nemiestnou kritikou... O víťazovi rozhodli diváci, čo s tým má Nikoletka? Prečo by si tú výhru nezaslúžila?” pýta sa televízia. To však nebolo ani zďaleka všetko, čo jojkári napísali. Prečítajte si vyjadrenie televízie:

