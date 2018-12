Vulgárne gesto počas finále Talentu: Nervóznemu Slávikovi rupli nervy

V sobotu sa konalo veľké finále JOJkárskej šou Česko Slovensko má talent. Jej absolútnou víťazkou sa stala bubeníčka Nikoleta Šurínová (11). Atmosféra v sále bola napätá, no nielen kvôli samotným výsledkom.

Finálový večer sprevádzali technické problémy, ale aj istá nevraživosť medzi hlavným porotcom Jarom Slávikom a moderátorom Davidom Gránským. Ten si na mušku vzal práve Slávika a niekoľkokrát počas vysielania ho podpichol. „Ako sa tebe páči twerk, keď ženy tancujú twerk?" spýtal sa na začiatok modrátor, keď potreboval vyplniť čas práve pre vzniknuté problémy. Po tom, čo porotca ťažko zo seba súkal odpoveď, Gránský si do neho trochu rypol. „A ako sa ti páči, keď muži tancujú twerk, alebo na čo sa mám opýtať?” Moderátor tým zrejme narážal na pikantnú minulosť hudobného producenta. Ten sa rozhodol na otázku nereagovať. „Poďme sa posunúť ďalej,” uzavrel napokon nemiestny žart porotca.

Vyostrená situácia sa tu však neskončila a páni sa do seba pustili počas večera ešte niekoľkokrát. Poslednou kvapkou pre Slávika bola pieseň Severný vítr je krutý, ktorú si zaspieval člen štábu spolu s ľuďmi v štúdiu. „Jaro, to je pre teba,” venoval pieseň porotcovi, ktorý si práve šiel po pauze sadnúť za porotcovský pultík. Slávik sa mu za to odvďačil gestom v podobe vztýčeného prostredníka. Diváci v hľadisku sa asi nestačili čudovať, a mohli len hádať, čo presne sa skrývalo za týmto podivným – zrejme interným – humorom.

Zdroj: Vlado Anjel ​

K dobrej nálade neprispeli ani technické problémy, ktoré musel štáb riešiť počas priameho prenosu. Najskôr ich potrápil dátový prenos a vyzeralo to, že šou nebude môcť pokračovať. Počas extra dlhej reklamnej prestávky sa však podarilo závadu odstrániť. O rozruch sa postarali aj predčasne vybuchnuté konfety, ktoré museli ľudia zo štábu zbierať z pódia ručne. Aj túto komplikáciu sa však podarilo včas vyriešiť a diváci v sále aj pri televíznych obrazovkách sa nakoniec dočkali vyhlásenia výsledkov a samotnej víťazky.