Jaro Slávik natvrdo: Dostať sa do porna je jednoduchšie než... Veľa to vo mne zanechalo!

PRAHA – Jaro Slávik (44) má na Slovensku povesť drsného kata v talentovej súťaži. Preskákal toho veľa a na talentovaných ľudí má jednoducho nos. Neraz sú však súťažiaci aj obeťami jeho posmechu a kritiky. Nekompromisný Slovák si vyskúšal, aké je to byť v ich koži a prezradil možno aj to, čo nechcel!

Nedávno sa Jaro Slávik postavil na pódium a snažil sa rozosmiať prítomné publikum. Na nejaký čas sa v žil do kože stand-up komika a svoje vystúpenie začal pekne zhurta, čím všetkých šokoval. Nie je totiž žiadnym tajomstvom, že kat talentov má za sebou minulosť v porno priemysle. „Dostať sa do stand-up show v legendárnom Duplexe bolo omnoho náročnejšie, než dostať sa do porno priemyslu,“ strieľal si zo svojho pôsobenia vo filmoch pre dospelých.

Jaro Slávik je známy Slovákom predovšetkým zo šou Česko Slovensko má talent. Zdroj: TV JOJ

A v našliapnutej vlne aj pokračoval. „Vám sa smeje, vy ste sa na to len pozerali. Pred dvadsiatimi šiestimi rokmi som netušil, že bude nejaký internet a že sa všetci budú môcť online pozerať na čokoľvek,“ berie s nadhľadom svoju vtedajšiu mladícku nerozvážnosť. Napriek škandálom, ktoré sa okolo jeho osoby krútili kvôli účinkovaniu v porne, Jaro sa už cez to zrejme preniesol.

Hoci je táto etapa života už za ním, na svojej stand-upovej premiére medzi českými profíkmi si predsa len zaspomínal a divákom prezradil, ako sa to na ňom podpísalo. „Zanechalo to vo mne dosť. Nechodím napríklad do posilky. Všade sú tam muži v tielkach pred zrkadlami, funia a potia sa. A hlavne majú spoločné sprchy,“ tvrdí Slávik.

Žartovne hovoril aj o tom, že nejazdí vlakom, nelieta lietadlom a keď šoféruje, tak sa snaží dodržiavať všetky dopravné predpisy. Je však ťažko uveriteľné, že by nevyužíval leteckú prepravu. Ako inak by sa vrátil z Ameriky na Slovensko či pohodlne prekonával vzdialenosti medzi Bukurešťou, Berlínom a Moskvou?!

V šou Česko Slovensko má talent si vyslúžil titul kata. Zdroj: Jan Zemiar