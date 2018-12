Pamätáte si Zuzu z Uragánu? Žije v Austrálii a... TAKTO dnes vyzerá!

SYDNEY - Iste si mnohí z vás pamätajú parťáčku Andyho Krausa (51) a Petra Marcina (52) z nezabudnuteľnej zábavnej relácie Uragán. Zuzana Kovačičová Šikulová (40) väčšinu času stvárňovala úlohu moderátorky, no strihla si aj rolu servírky piva. Pred rokmi sa však vytratila zo Slovenska a odišla k protinožcom. Dnes vyzerá ešte lepšie ako kedysi!

V minulosti patrila medzi stálice zábavnej relácie Uragán, ktorú mali na svedomí seriáloví susedia Kraus a Marcin. Kto by si nepamätal Františka s Lászlom, pani Máriu Bystrú a Kolomana Kudláčka či bratov Jančiho a Lajčiho. Práve s týmito postavičkami viedla rozhovory moderátorka Zuza.

Strihla si aj rolu servírky piva. Zdroj: TV Markíza/Doma

Hoci boli na ňu ľudia zvyknutí a pravdepodobne by ju uvítali aj v iných projektoch, pred desiatimi rokmi si povedala dosť a moderovanie zavesila na klinec. S manželom Martinom odišli do Austrálie. Najmä preto, aby sa zlepšili v angličtine, no krajina protinožcov im učarovala natoľko, že sa stala ich domovom. Manželom sa dokonca pred siedmimi rokmi narodila dcérka, ktorej dali meno Ella. Aj keď má Zuza na krku štyridsiatku, vyzerá výborne!

Dnes vyzerá Zuzana skutočne skvele. Zdroj: emka.zenfolio.com