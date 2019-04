Najerotickejšie zábery Michaely Čobejovej spred 30 rokov: Úplne NAHÁ... Pozrite na tie šťavnaté prsíčka!

BRATISLAVA - Michaela Čobejová (48) patrí k najpopulárnejším slovenským herečkám. Aktuálne hviezdi v jojkárskom seriáli Som mama, no na svojom konte má už nespočet stvárnených seriálových, divadelných i filmových postáv. Herectvu sa venuje už dlhé roky a za ten čas si na pľaci užila už naozaj všeličo. Nevyhla sa dokonca ani poriadnej erotike...

Reč je o filme Belisa, ktorý svetlo sveta uzrel ešte v roku 1990 a režíroval ho Roman Polák. Sympatická herečka, ktorá dnes už, logicky, hrá postavy zrelých žien, vtedy mala ešte len čerstvých 20 rokov. Aj to je zrejme dôvodom, prečo odhodila zábrany a pred kamerami sa ukázala v Evinom rúchu.

Vo filme Čobejová laškovala s Kvietikom, v posteli sa zvodne povaľovala úplne nahá a v záberoch sa niekoľkokrát ukázali aj jej ženské prednosti či zadok. „Michaela Čobejová, zvodná, vyzývavá a pôvabná zároveň. Tá jej erotičnosť s akou sa pohrávala so Štefanom Kvietikom, bola proste úžasná. Pevne verím a dúfam, že sa toto ešte niekedy dostane na obrazovky,“ myslí si o filme jeden z fanúšikov.

Michaela Čobejová ako krásna dvadsiatnička vo filme Belisa. Zdroj: RTVS

Pred kamerou ukázala prsia i obnažené pozadie. Zdroj: RTVS

A veru, niet sa čomu čudovať. Herečka vyzerala vo filme naozaj božsky a dnes už by sa zrejme neodvážila k tomu, aby niečo podobné opäť zopakovala. Predsa len, na rozdiel od obdobia spred 30 rokov, je dospelou vydatou ženou, matkou dvoch detí a nikomu z jej najbližšej rodiny by zrejme nebolo najpríjemnejšie, keby sa pred kamerami obnažila a okukovali by ju tisícky ľudí. Nuž ale uznajte, pohľad na staré snímky zato naozaj stojí!