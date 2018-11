Známa Slovenka sa chcela dať vylepšiť: Nové prsia sa zmenili na horor... Preboha, TOTO čo je?!

Zhrozená Nikol pri pohľade na svoje nové vnady zrejme nemala ďaleko k tomu, aby odpadla. Namiesto prirodzene vyzerajúcich ženských kriviek, za ktoré zaplatila, sa na jej tele objavili dve odporné hrče zo silikónov. Tie sa na poprsie v žiadnom prípade nepodobajú a to ani pri akokoľvek prižmúrených očiach či bujnej fantázii. Práca chirurga skôr ako plastiku pripomína zásah amatérskeho mäsiara. A hoci operácia prebehla už pred rokom, fitneska sa rozhodla vyjsť s pravdou najavo až teraz.

Namiesto eteticky vyzerajúceho poprsia si Nikol na hrudníku našla dva odpudivé útvary. Zdroj: Instagram N.K.

Spomínaný lekár, ktorý si podľa výsledku zákroku toto pomenovanie snáď ani nezaslúži, sa jej totiž neozýval. Odškodnenia sa nedočkala ani od údajne exkluzívnej kliniky, ktorá sídlila v centre Starého mesta. Majiteľka vraj firmu predala, kliniku zrušila a pacienti tak nemajú ani možnosť prísť na kontrolu. „Ja sa s nimi idem pustiť do súdneho sporu, toto im nedarujem. Išla som tam na odporúčanie, jej to urobili vraj dobre. Všimla som si neskôr, že táto klinika má veľa súdnych sporov otvorených,“ hovorí nahnevaná Nikol. Za posledný rok si musela prejsť množstvom rôznych útrap a najmä zdravotných komplikácií.

Pred pár dňami sa preto dokonca musela podrobiť ďalšej operácii, aby jej prsia opravili. „Chcela by som upozorniť na kliniku, ktorá ma sfušovala a ktorá mi zničila moje prsia. Dopadlo to katastrofálne. Nielen z estetického hľadiska, mám aj enormné problémy od tej doby,“ prezradila brunetka, ktorá hovorí, že chirurg síce na konzultácii vyzeral seriózne, výsledok však hovorí sám za seba. „Keď som sa prebudila a videla som prvýkrát svoje prsia, bola som zhrozená. Silikón tam bol úplne zhužvaný a narvaný,“ zverila sa s tým, že jej bolo povedané, že ide iba o opuch, ktorý napokon zmizne.

Lekár s ňou po operácii dokonca vraj prestal komunikovať. Zdroj: Instagram N.K.

Našli sa však aj ďalšie bývalé pacienky, ktoré majú podobné skúsenosti. Zdroj: Instagram N.K.

Tak sa ale nestalo a vo finále sa okrem odporných silikónových hŕč dočkala aj ďalších zdravotných problémov. Keďže majiteľka zariadenia s ňou nekomunikuje, rozhodla sa a celú situáciu riešiť súdnou cestou. „Najhoršia vec je, že táto osoba otvorila novú kliniku, kde neprevádzkuje plastiku, ale iba estetiku... To znamená, že vám niečo pichne do tváre... Stálo ma to bolesti, nervy a 3500€. Je mi to trápne, hanbím sa za to, ale chcem, aby ste mali predstavu, čo so mnou spravili a prečo tam nikdy nejsť,“ hovorí brunetka, ktorej vytúžené prsia sa zmenili na hotový horor, no vzdať sa nemieni a je odhodlaná aj naďalej bojovať. Na záver treba dodať, že o vyjadrenie sme požiadali aj kliniku, tá nám však žiadnu odpoveď ani oficiálne stanovisko neposkytla.