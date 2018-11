Patrika Hermana hodinu kriesili: TOTO sa mu vypomstilo!

Patrik zrejme precenil svoje sily. Po desiatich rokoch sa vybral do posilňovne a hoci tam strávil hodinu a pol, 60 minút z toho venoval personál jeho krieseniu. "Vstal som z bicykla a zrazu ani obraz, ani zvuk, len padnúť a padnúť. Asi mi rupol tlak. Našťastie som to ustál a vďaka kamarátovi Majkimu a rýchlemu zásahu personálu som neodpadol," podelil sa o svoj zážitok s fanúšikmi.

Patrik sa s fanúšikmi podelil aj o vtipný príspevok. Zdroj: Facebook P.H.

Čo sa skutočne udialo? Opýtali sme sa samotného moderátora: "V podstate som po dlhom čase išiel športovať, proste som si na seba toho navalil viac, ale skôr možno ten pitný režim, že som málo pil. Ja všeobecne pijem málo tekutín, takže sa mi to tam možno vypomstilo."

Napriek tomu z toho Patrik drámu nerobí a na Facebook dal príspevok aj z dôvodu, aby ukázal, že aj on je len človek. "K tomu, že nie som dokonalý, sa úplne verejne priznávam. Tiež robím chyby, tiež robím hlúposti, tiež nedávam na seba niekedy pozor. A niekedy som mal pocit, že netreba robiť drámu z vecí, ktoré sa dajú vziať aj s humorom. A mal som pocit, že sa s ľuďmi môžem nejakým spôsobom podeliť aj o niečo zábavnejšie. Niekedy mám výčitky, že im píšem o všetkom možnom, o tých ťažkých veciach, ťažkých témach," povedal rodený Trnavčan pre topky.sk.

Do rodnej Trnavy odniesol už niekoľko plastových vrchnáčikov. Zdroj: Facebook P.H.

Svoj zážitok zdieľal s fanúšikmi aj preto, aby ich trochu odbremenil od vážnych príspevkov. Ako sám hovorí, mnohokrát mu pomáhajú, zdieľajú a on má pocit, že si zaslúžia prečítať aj niečo veselšie. "Tak nech sa aspoň zasmejú, keď už nič iné. Podľa mňa tá kombinácia, že jeden deň takmer odpadnem v posilke a druhý deň idem do rýchleho občerstvenia, je taká strelená. Ale taký je niekedy môj život," priznáva s úsmevom Herman, roky podporujúci OZ Iskierka, ktoré pomáha zdravotne znevýhodneným mladým ľuďom zaradiť sa do života.

Paťo má srdce na správnom mieste a pomáha tým, ktorí to potrebujú. Zdroj: Facebook P.H.

Hoci v jeden večer takmer odpadol, na druhý deň sa neváhal postaviť za kasu v rýchlom občerstvení, kde nielen on, ale aj iné známe osobnosti pomáhali. Boli súčasťou charitatívneho dňa. Patrik sa tejto akcie zúčastňuje už 20 rokov práve pre tú krásnu myšlienku pomoci iným.