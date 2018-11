Krásna markizáčka ukázala sexi zadoček: To je pohľad!

MIAMI - Hoci ju teraz diváci majú možnosť registrovať v markizáckom Teleráne, krásna brunetka začínala ako modelka a dokonca sa dostala aj do finálovej zostavy Miss Slovensko 2014. K modelingu jej dopomohla pekná postavička, za ktorú vďačí aj tancu. Mladá Jana Slačková (23) teraz podráždila zrak mladých a starších mužov záberom svojho pozadia.

Jana je krásna, mladá a hrdí sa super postavou. Za tú sa môže poďakovať aj tancu, ktorý sa jej zapáčil, keď mala 6 rokov. Za srdce ju chytil najmä štýl hip-hop. Okrem toho sa pohybuje vo svete modelingu a tam je pekná postava a zaujímavá tvár skutočne dôležitá.

Usmievavá a krásna redaktorka Telerána. Zdroj: Instagram J.S.

Nežnú brunetku si ľudia možno pamätajú aj zo súťaže Miss Slovensko spred štyroch rokov. Hoci nevyhrala, na modeling nezanevrela. Počas vysokej školy začala praxovať v televízii. Dnes je súčasťou tímu markizáckeho Telerána.

Redaktorka rada cestuje a nedávno si to namierila do slnečného Miami, kde načerpala chýbajúcu energiu. Svojich fanúšikov, a najmä mužské publikum, potešila záberom z hotela s priam nechutne úžasným výhľadom. Na balkóne zapózovala v plavkách a svetu ukázala doslova chrumkavý sexi zadoček. To je teda pohľad!

Takýmto záberom z Miami sa pochválila na svojom Instagrame. Zdroj: Instagram J.S. ​