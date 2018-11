Strach o ťažko chorého herca: Najprv SMS ako pred samovraždou a teraz... Skončil v nemocnici!

Herec prechádza v posledných rokoch náročným obdobím, ktoré by zvládol iba málokto. Aj napriek tomu, že so speváčkou Ivetou Bartošovou boli v čase jej smrti rozvedení, predsa len jej smrť bola aj pre neho šokom. Neskôr mu lekári zistili rakovinu, nad ktorou sa mu podarilo zvíťaziť. Do toho všetkého prišlo rozvodové konanie s manželkou Andreou a nový muž po jej boku.

S Andreou ich čaká rozvod. Zdroj: Profimedia

Pomeje našiel útočisko pri fľaši alkoholu, čo sa na ňom dosť výrazne podpísalo. Začal brať aj nejaké lieky a táto kombinácia ho dohnala až k tomu, že rozoslal alarmujúcu SMS „Zabila ma moja žena". Aj preto mal nastúpiť na liečenie a podstúpiť detox. Ten však bude musieť ešte nejaký čas počkať, pretože Jiří je aktuálne na chirurgii.

„V stredu som s Jirkom lietal po vyšetreniach v areáli Vojenskej nemocnice v Prahe. Už je tam hospitalizovaný. Ukázalo sa, že ešte pred mesiacom mu tamojší lekári povedali, že má zlomenú lonovú kosť a poslali ho na ďalšie vyšetrenie, ale on si to nepamätal a kašlal na to,“ prezradil pre portál extra.cz producent Pavel Pásek.

Herec sa tak najprv musí dať do poriadku po fyzickej stránke, potom príde na rad psychika. K zlomeninám panvovej kosti dochádza najmä pri prudkých nárazoch, ktorých si Pomeje zrejme pri svojich alkoholových excesoch zažil viac než dosť. Ešte nie je rozhodnuté, či bude musieť absolvovať aj operáciu alebo nie.

Pomeje skončil v nemocnici kvôli panvovej kosti.

Pri vyšetreniach, ktorými herec prešiel a ktoré ho ešte len čakajú, môžu lekári objaviť aj ďalšie problémy, z čoho má Pomeje, samozrejme, obavy. „Bude sa rozhodovať o tom, či bude alebo nebude operácia. Viac vám ale povedať nemôžem, lekári nás poprosili, nech informovanie verejnosti necháme na nich. Každopádne som veľmi zvedavý, ako to s ním zvládnu, zvlášť absťáky,“ prezradil svoje obavy Pásek.

Nie je to žiadna sranda!

Zlomenina panvy môže byť skutočne nebezpečná a sú s ňou spojené mnohé komplikácie. Vo väčšine prípadov dochádza k týmto zlomeninám násilným pôsobením na kosť (pád z výšky, silné nárazy, autonehody), výnimkou sú starí ľudia, u ktorých sú samotné kosti oslabené, a teda stačí aj menší tlak. Pri tejto zlomenine často dochádza aj k poraneniu vývodných močových ciest, orgánov brušnej dutiny, poraneniam nervového systému a tiež veľkých ciev.