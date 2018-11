Obrovská radosť markizáckej hviezdy: Vyhral tvár a teraz... Bude z neho otec!

Všetkým sa zapísal do pamäti najprv ako prostý Lacko z Hornej Dolnej, ktorý mohol na krčmárke Tereze oči nechať, neskôr si odniesol pomyselnú zlatú medailu zo speváckej šou. Vyhral tretiu sériu projektu Tvoja tvár znie povedome. Pred týmto úspechom dosiahol dva aj v súkromnom živote. A čochvíľa príde aj tretí.

V seriáli Horná Dolná hrá učiteľkinho syna Lacka.

Svoju manželku, herečku Ivanu Kuxovú požiadal o ruku v Bruggách a dva dni nato sa zobrali v Paríži. V marci 2016 sa im narodil synček, ktorý dostal krásne meno Félix. A malému chlapčekovi už čoskoro pribudne súrodenec.

Ivana priznala farbu v rozhovore pre týždenník Báječná žena, keďže bruško sa už nedalo ukryť. Momentálne je Petrova manželka stále na materskej, hoci Félix už chodí aj do škôlky. Dvojica sa na bábätko veľmi teší. Poznajú aj pohlavie svojho potomka, no chcú si to nechať pre seba ako tajomstvo.

S Ivanou sa vzali tajne v Paríži. Zdroj: TV MARKÍZA ​

I keď sa obaja skutočne tešia, brunetka prežíva tehotenské trable väčšinou sama. Peťo neustále niekde lieta od projektu k projektu, no sympatická herečka to berie, ako to ide. Aj nevoľnosti preto musela zvládnuť viac-menej sama so sebou. A užila si ich neúrekom.

„Mne bolo pri druhom tehotenstve hrozne zle. Celé štyri mesiace. To nebola ranná, ale celodenná nevoľnosť. Navyše ma ničili migrény, ktoré som predtým nemala. Takže je to iné," prezradila Ivana, s čím sa pasovala počas prvého trimestra aj po ňom. Šťastným budúcim rodičom gratulujeme.